Feyenoord heeft nieuwe wingback binnen en is niet meer afhankelijk van López

Hugo Bueno speelt dit seizoen op huurbasis voor Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Spaanse wingback komt tijdelijk over van Wolverhampton Wanderers.

De huurtransfer van Bueno hing al even in de lucht. Zaterdagavond was de linkspoot al aanwezig in De Kuip, toen Feyenoord het Eredivisie-seizoen opende met een teleurstellend gelijkspel tegen Willem II (1-1).

Tijdens dat openingsduel was nieuwbakken trainer Brian Priske nog afhankelijk van Marcos López, die sinds zijn komst in de zomer van 2022 geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Quilindschy Hartman is nog altijd afwezig vanwege zijn zware kruisbandblessure, Gijs Smal was nog niet fit genoeg om te starten.

Bueno gaat bij Feyenoord spelen met rugnummer 16. Via de clubwebsite reageert de Spanjaard op zijn tijdelijke overstap. “Zodra de kans zich voordeed om dit seizoen voor Feyenoord te spelen, wist ik dat ik ‘m moest grijpen.”

“Dit is een enorme club, met fantastische supporters, waar het elke wedstrijd opnieuw draait om winnen. Daar houd ik van. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen voor Feyenoord en belangrijk te zijn voor het team”, aldus Bueno.

Bueno heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 6 miljoen euro. De jeugdinternational ligt nog tot medio 2028 vast bij Wolverhampton, dat hem in 2019 oppikte bij het Spaanse Areosa.

Sinds zijn debuut in het seizoen 2022/23 speelde Bueno 48 officiële wedstrijden namens de Wolves. Daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 1 assist. Afgelopen seizoen kwam Bueno 21 keer in actie in de Premier League.