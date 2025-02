Feyenoord geeft doldwaze kleedkamerbeelden prijs na plaatsing voor achtste finale Champions League: één lied wordt luidkeels gezongen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de selectie van Feyenoord, die feestviert in de kleedkamer.

De selectie van Feyenoord is logischerwijs door het dolle heen na het 1-1 gelijkspel tegen AC Milan. Feyenoord plaatste zich dinsdagavond op knappe wijze voor de achtste finale van de Champions League.

De ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart had na de 1-0 overwinning op AC Milan in De Kuip een week eerder genoeg aan een 1-1 gelijkspel in San Siro. Het openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Carranza.

Na afloop geeft Feyenoord de beelden vrij van de spelers in de kleedkamer, die dolgelukkig zijn met de plaatsing voor de volgende ronde. Daarin is Inter of Arsenal de tegenstander.