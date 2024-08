Feyenoord gaat zaken doen met Juventus: huur met optie tot koop

Feyenoord gaat zich versterken met verdediger Facundo González (21), zo meldt journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia dinsdag. De Rotterdammers nemen de linksbenige verdediger uit Uruguay op huurbasis over van Juventus, met een optie tot koop van 6 miljoen euro.

Met González heeft trainer Brian Priske zijn gewenste back-up voor Dávid Hancko binnen. De in Montevideo geboren verdediger met Italiaanse roots komt spoedig naar Rotterdam om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden.

Transfermarkt schat de marktwaarde van González op 2 miljoen euro. In Turijn ligt de 1,93 meter lange verdediger nog vast tot medio 2026, maar Feyenoord kan zijn verbintenis dus afkopen voor een bedrag van 6 miljoen euro.

González verliet Uruguay op jonge leeftijd om zijn voetbaldroom na te jagen in Spanje. Daar speelde hij in de jeugdopleiding van Espanyol en Valencia. In de zomer van 2023 nam Juventus de mandekker voor 1,75 miljoen euro over van Valencia, om hem vervolgens te verhuren aan Sampdoria.

In het afgelopen seizoen kwam González tot 30 officiële wedstrijden in het shirt van Sampdoria, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. Sampdoria eindigde op de zevende plaats in de Serie B.

De bezetting centraal achterin is nu zeer behoorlijk in De Kuip. Aanvoerder Gernot Trauner (32) moet nog terugkeren van een blessure, terwijl Feyenoord met Thomas Beelen (23) en Jeyland Mitchell (19) ook twee jongere rechtsbenige centrale verdedigers in de gelederen heeft.

Lutsharel Geertruida (24) kan eventueel ook in het centrum spelen, al gebruikt Priske hem vooral op de rechterflank. De club was echter ook nog op zoek naar een reservespeler achter Hancko. González gaat die rol nu invullen.