‘Feyenoord gaat met fraaie transfersom zelfs nog winst maken op Dilrosun’

Javairô Dilrosun staat op het punt om zijn transfer naar Club América af te ronden. Daniel Reyes, correspondent voor TNT Sports en FOX Sports, weet dat Feyenoord een mooie transfersom aan de overgang van de buitenspeler overhoudt.

Volgens Reyes is de 25-jarige Dilrosun nu onderweg naar Mexico om de laatste formaliteiten in orde te maken en het contract te ondertekenen. "Het is de grootste club in Mexico, dus dat gaat gek worden voor Dilrosun. Hij gaat natuurlijk in het Aztekenstadion spelen, dat wordt voor hem heel leuk."

In de transfer deadline show van FC Afkicken vertelt de journalist ook over het transferbedrag dat Club América voor Dilrosun aan Feyenoord over gaat maken. "Wat ik heb begrepen, is dat Club America zo’n vijf miljoen dollar voor hem zal betalen." Omgerekend is dat zo'n 4,6 miljoen euro. Feyenoord zelf nam Dilrosun in de zomer van 2022 voor 4 miljoen euro over van Hertha BSC.

Reyes verwacht dat de Nederlandse vleugelaanvaller in Mexico meer gaat verdienen dan hij bij Feyenoord deed. “Ik weet niet precies hoeveel hij gaat ontvangen, maar je kan er heel veel geld verdienen. En daarom hebben wij als Mexicanen niet veel spelers in Europa, ze kunnen gewoon in Mexico blijven om enorm veel geld te verdienen.”

Dilrosun lag in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast. Hij gaat na Oussama Idrissi de tweede Feyenoorder uit het kampioenselftal van 2023 worden die in de Liga MX gaat spelen. De 27-jarige Marokkaans international speelt sinds halverwege september voor CF Pachuca, waar hij tot medio 2025 vastligt. Het is nog niet bekend voor hoelang Dilrosun zich aan Club América kan verbinden.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Dilrosun 55 officiële wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 9 assists. Dit seizoen leek het erop dat Dilrosun op een dood spoor was beland, maar na de winterstop kan de enkelvoudig international van Oranje regelmatig rekenen op een basisplek.

