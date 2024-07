‘Feyenoord gaat deze week in gesprek met Atlético Madrid over transfer Dávid Hancko’

Atlético Madrid en Feyenoord gaan in de komende dagen weer in gesprek over Dávid Hancko, zo meldt journalist Matteo Moretto namens Relevo. De 26-jarige verdediger gaf eerder deze week aan open te staan voor een vertrek, maar de kersverse hoofdtrainer Brian Priske ziet hem het liefst in De Kuip blijven.

Feyenoord kent hoe dan ook een goede onderhandelingspositie wat betreft Hancko. De 42-voudig international van Slowakije heeft een goed EK achter de rug, ligt vast tot medio 2028 en is volgens Transfermarkt minstens 35 miljoen euro waard.

Hancko sprak tegenover Voetbal International na de uitschakeling van Slowakije op het EK over een mogelijke transfer. “Ik kan me er nu meer op focussen, want nu kan ik het EK opzijzetten. Er zijn dingen in de media genoemd, maar ik zal nu eerst met mijn zaakwaarnemer gaan spreken. De komende twee weken kunnen we het daarover hebben en dan ook met Feyenoord. We zullen zien.”

Hancko staat open voor een vertrek, maar vindt het ook geen ramp om komend seizoen nog voor Feyenoord te spelen. “Ik heb al heel vaak gezegd dat ik heel erg gelukkig ben bij Feyenoord. Ik hou van de club, de fans, het stadion en iedereen bij de club.” De verdediger begrijpt dat Feyenoord aan hem wil verdienen. “Ik heb een contract bij Feyenoord, zij moeten het ook goedkeuren. Zij moeten natuurlijk wel tevreden zijn met de transfersom.”

Volgens Relevo is dat nog niet het geval. Feyenoord mikt op een transfersom tussen de 35 en 40 miljoen euro en wil het transferrecord verbreken, terwijl Atlético voorlopig blijft steken op een bedrag van rond de 25 miljoen euro. De Madrilenen hopen deze week dichter bij een akkoord met Feyenoord te komen.

Priske

Ondertussen werd het mogelijke vertrek van Hancko woensdagmiddag ook besproken tijdens het eerste perspraatje van Priske bij Feyenoord. De Deense oefenmeester werd gevraagd of hij contact heeft gehad met Hancko over een mogelijke uitgaande transfer. “Natuurlijk zei hij daar wat over, maar dat kan ik niet met jullie delen.”

Hancko is geen onbekende voor Priske. De Slowaak werkte voor zijn transfer naar Feyenoord in augustus 2022 twee maanden onder hem bij Sparta Praag. Vervolgens vertrok Hancko voor 8,3 miljoen euro naar De Kuip, waar hij sinds sinds dag één een onmisbare schakel is gebleken bij Feyenoord.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!