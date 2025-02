Feyenoord-fans scanderen naam van persoon die volgens hen moet vertrekken bij de club

Voorafgaand aan NAC Breda - Feyenoord hebben de fans van de Rotterdammers in het uitvak duidelijk gemaakt te hopen dat Sjaak Troost de volgende is die vertrekt. Troost, die in de Raad van Commissarissen zit bij Feyenoord, kwam afgelopen week in het nieuws omdat hij voor zijn beurt zou hebben gesproken over het aanstaande ontslag van Brian Priske.

Het zijn onrustige tijden voor Feyenoord. Afgelopen maandag werd bekend dat Priske was ontslagen als trainer van de Rotterdammers, omdat ze met name in de Eredivisie ondermaats presteren. Pascal Bosschaart neemt zijn taken voorlopig over.

Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat Troost enkele weken eerder, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern München in de Champions League, al tegen een groep sponsoren zou hebben gezegd dat Priske aan zijn laatste duel bij Feyenoord zou beginnen. Dat bleek achteraf, mede door de 3-0 zege, niet te kloppen.

Sinclair Bischop vertelt zaterdagavond in De Eretribune op ESPN dat de Feyenoord-fans die zaterdagavond aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen NAC, een boodschap aan Troost hebben.

“Er is een kamp binnen Feyenoord dat heel graag Pusic als nieuwe trainer wil hebben”, begint Bischop. “Met name Sjaak Troost, de voetbalman in de Raad van Commissarissen. Maar daar is ook heel veel kritiek op. Zelfs vanuit het uitvak werd er net al gescandeerd dat Troost de volgende moet zijn die moet wijken bij Feyenoord. Kortom: er speelt heel veel op de achtergrond.”

“Er is ook een kamp bij Feyenoord dat eigenlijk niet wil dat Dennis te Kloese, de algemeen en technisch directeur die natuurlijk de vorige trainer heeft aangesteld, zich gaat bemoeien met de opvolger. Dan zijn er ook weer stromingen die voor Mark van Bommel willen gaan. Kortom: op dit moment wordt er misschien wel tijd gekocht en moet eerst de rust terugkeren”, vervolgt Bischop.

“En zolang de resultaten goed zijn met Pascal Bosschaart, die het overigens maar zestig dagen mag doen, zal Feyenoord denken dat die zoektocht niet heel snel hoeft te komen. Maar er zijn wel heel veel namen die de ronde doen, en het is ook niet ondenkbaar dat als er een tussenpaus komt, René Hake daarvoor in beeld is. Die naam hoor ik ook veel vallen.”