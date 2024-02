Feyenoord-fans komen kort na afgekeurde goal Geertruida pas uitvak binnen

Door problemen met enkele bussen in Rotterdam en een file onderweg bleef het uitvak van het Yanmar Stadion van Almere City FC de eerste twintig minuten leeg. Het was een uur voor de wedstrijd in Almere al duidelijk dat het Feyenoord-Legioen de aftrap van de uitwedstrijd niet zou halen.

De meegereisde Feyenoord-fans kwamen kort na de afgekeurde treffer van Lutsharel Geertruida het stadion binnen. Na een langdurige check bij de VAR constateerde arbiter Edwin van de Graaf buitenspel in aanloop naar de Rotterdamse goal. Op dat moment kwamen de supportersbussen van Feyenoord aanrijden.

Feyenoord schonk kort voor de aftrap via X aandacht aan het feit dat de supporters niet op tijd in Almere zouden zijn. "We hopen dat jullie er snel zijn, kameraden. Ook wij balen van deze situatie...", luidde de boodschap richting de Rotterdamse fans.

Het bericht op X kon overigens op weinig sympathie rekenen. Veel gebruikers van het social media-kanaal vinden dat de aftrap in Almere had moeten worden uitgesteld. Het Eredivisie-duel in Flevoland begon echter gewoon om 14:30 uur.

We hopen dat jullie er snel zijn, kameraden. Ook wij balen van deze situatie... ?? pic.twitter.com/QcGvHNYXNW — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 25, 2024

Het scheelde overigens weinig of Feyenoord had kort na de komst van de eigen fans op achterstand gestaan tegen Almere City. Doelman Timon Wellenreuther had echter een fraaie redding in petto op een inzet van dichtbij van Yoann Cathline.

