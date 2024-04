Feyenoord-fan verstoort op het veld interview van Deroy Duarte: ‘Wat een gek!’

Het interview van Deroy Duarte na de afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord (1-0 verlies) is zondagmiddag onderbroken door een supporter op het veld. De aanvoerder van Fortuna Sittard stond nietsvermoedend antwoorden te geven op de vragen van ESPN-verslaggever Sinclair Bischop, tot er opeens een onverlaat voor zijn neus stond.

De man schreeuwde meermaals het woord 'Feyenoord', voordat Duarte doorhad dat er iemand achter hem stond. De veldbestormer liep met twee handen omhoog recht op Duarte af, waarna ze heel even oog in oog stonden. Vervolgens liep de fan weg.

"Wat een gek, joh", reageert Duarte nonchalant, om vervolgens zijn interview af te maken.

Fortuna verloor door een doelpunt van David Hancko uit een hoekschop. "We hebben onze huid duur verkocht, maar het is zo zonde dat je die goal zo makkelijk weggeeft", vindt Duarte. "Heel zonde."

Feyenoord werd in Sittard hard aangepakt en beklaagde zich diverse malen bij scheidsrechter Bas Nijhuis. "Zij willen niet geblesseerd raken met het oog op de bekerfinale", zegt Duarte. "Dan weet je dat je erop moet klappen."

Voor Fortuna wordt het ene helse klus om de play-offs voor Europees voetbal nog te kunnen halen. "Ons eerste doel van handhaving hebben we gelukkig al bereikt, maar het is wel zonde dat we het uitzicht op de play-offs in een paar weken kwijt zijn geraakt", vindt Duarte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties