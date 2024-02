Feyenoord enthousiast: interesse in 16-jarige recordbreker wordt geïntensiveerd

De stageperiode van Tarick Tahid bij Feyenoord is in januari wederzijds positief bevallen, zo schrijft 1908.nl. De zestienjarige vleugelaanvaller kan op korte termijn een uitnodiging verwachten voor een nieuwe stageperiode. Feyenoord hoopt hem tijdens een (inter)nationaal toernooi nogmaals van dichtbij in actie te zien.

Tahid speelt zijn wedstrijden het liefst vanaf de linkerflank, maar kan ook als aanvallende middenvelder of rechtsbuiten uit de voeten. De pijlsnelle vleugelspits speelt zijn jeugdinterlands momenteel voor Canada, maar kan in de toekomst ook voor Ghana uitkomen.

In de Canadian Premier League heeft Tahid zich ondanks zijn leeftijd al behoorlijk laten zien. De aanvaller speelde tot dusver 551 minuten voor Vancouver FC, verdeeld over twintig optredens. Daarin was Tahid al driemaal trefzeker. Nog nooit speelde een speler op zijn leeftijd al dusdanig veel minuten in de hoogste Canadese competitie.

In zijn thuisland verwacht men dat de buitenspeler in de komende jaren kan uitgroeien tot een van de smaakmakers van het nationale elftal. Onlangs was Tahid nog actief op het WK Onder 17 in Indonesië, maar verder dan de groepsfase kwam Canada niet.

De rechtsbenige linksbuiten liep vanaf 8 januari al een stage bij Feyenoord. Tahid krijgt dus op korte termijn een nieuwe uitnodiging van de Rotterdammers. Eerder liep hij al proef bij New York Red Bulls, FC Midtjylland en Villarreal.

Mocht Feyenoord over willen gaan tot actie in de vorm van het aanbieden van een vast contract, moet de club volgens regelgeving wachten tot Tahid achttien jaar oud is. De Canadees is geboren op 21 april 2007.



