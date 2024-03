Feyenoord en Napoli haakten af voor Mannsverk: â€˜Ajax de perfecte club voor hemâ€™

Feyenoord en Napoli haakten af voor Mannsverk: ‘Ajax de perfecte club voor hem’

Sivert Mannsverk was de afgelopen twee wedstrijden een van de uitblinkers van Ajax. De Noorse controleur bleek - samen met Ahmetcan Kaplan - het gezicht van een nieuw, defensief stabieler Ajax. Het is geen verrassing voor de mensen in zijn omgeving.

De 'bescheiden' Mannsverk keek na zijn matige debuut tegen FC Twente 'schuldig toe' hoe Ajax dieper en dieper in het moeras zakte en maar bleef dalen op de ranglijst van de Eredivisie, zo schrijft Voetbal International op basis van een interview met zijn zaakwaarnemer, Jim Solbakken.

"Hij wil de supporters laten zien dat hij bij Ajax hoort", stelt de spelersmakelaar. "En vergis je niet, want Sivert is er nog niet, maar is pas op de weg terug." Ajax tekende de Noor richting het eind van de transferwindow.

De controlerende middenvelder kwam over van Molde FK, maar binnen Ajax was het lang de vraag of zijn komst wel noodzakelijk was. Binnen de club gaven velen er de voorkeur aan om Silvano Vos zich te laten ontwikkelen op die positie. Uiteindelijk hakte Sven Mislintat de knoop door en telde de inmiddels vertrokken td zes miljoen euro neer om hem in te lijven.

Een dramatisch debuut tegen FC Twente volgde, gevolgd door nog meer teleurstelling. Een voetblessure. Die bleek een stuk slepender dan in eerste instantie verwacht. Pas eind februari, zo'n vijf maanden later, maakte hij zijn rentree.

"Als je in je eerste week bij Ajax geblesseerd raakt, is dat een nachtmerrie voor iedere speler. Maar hij heeft het tijdens zijn herstel fantastisch gedaan en echt zijn verantwoordelijkheid genomen", looft Solbakken zijn cliënt. "Van binnen is hij een soort Viking. Op het veld is hij een heel ander persoon."

Hoewel de eerste maanden afzien waren, kende Mannsverk nooit spijt van zijn transfer. "We hebben nooit twijfel gehad over deze transfer", stelt Solbakken. "Het is ook de uitdaging om daar weer sterker uit te komen. Ajax was en is nog steeds de perfecte club voor Sivert."

De overstap naar Amsterdam was een 'no-brainer' voor hem. Feyenoord had interesse, maar haakte af. Mislintat toonde zich wel daadkrachtig. "Mislintat volgde hem al jaren. Toen Sven belde voor Sivert, was dat voor mij eigenlijk geen verrassing."

Ook meerdere clubs uit de Bundesliga en Napoli waren in de markt voor Mannsverk, die zelf echter zijn zinnen zette op een transfer naar Ajax. "Iedereen weet dat het een van de beste ontwikkelingsclubs ter wereld is", zegt vader Jan Rune Mannsverk. "Misschien wel de beste. Ajax is een talentenfabriek."

