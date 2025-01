Feyenoord en AC Milan naderen akkoord over transfer Santiago Gimenez

Feyenoord en AC Milan zijn bijna rond over de transfer van Santiago Gimenez, dat meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. Milan zou een bod van 32 miljoen plus bonussen hebben uitgebracht. Volgens de Italiaan zouden beide partijen nog onderhandelen over het aantal bonussen. Gimenez zelf wil de transfer dolgraag maken.

De kans is groot dat Santiago Gimenez zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al heeft gespeeld, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. Gimenez zou donderdag aan de Rotterdammers hebben laten weten dat hij hoe dan ook naar Milan wil vertrekken.

Dennis te Kloese doet er ondertussen alles aan om de publiekslieveling tot de zomer in De Kuip te houden. Feyenoord heeft hem namelijk hard nodig in de tussenronde van de Champions League tegen uitgerekend Milan, in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV en vooral in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Gimenez zou zelf echter niet meer openstaan voor een langer verblijf in Rotterdam.

Volgens transferjournalist Di Marzio zijn I Rossoneri en de Rotterdammers bijna akkoord over de transfer van de Mexicaanse spits. Feyenoord wees eerder een bod van 30 miljoen euro plus een doorverkooppercentage af. De Nederlandse club zou direct na de loting voor de play-offs van de UEFA Champions League hogere eisen hebben gesteld. Milan zou nu een nieuw bod van 32 miljoen euro plus bonussen op tafel hebben gelegd. Beide partijen zijn volgens de Italiaan momenteel in gesprek over het aantal bonussen.

Gimenez wacht momenteel tot de clubs tot een akkoord komen. De doelpuntenmaker van Feyenoord kwam deze week al een contract tot medio 2028 overeen met Milan. Daarbij heeft de club ook nog de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen.

Ook Álvaro Morata wacht op een akkoord tussen beide clubs. De Spanjaard staat op het punt om zijn overstap naar Galatasaray af te ronden, maar mag pas vertrekken zodra Milan een vervanger binnen heeft.

Gimenez kwam tot dusver tot 105 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 65 doelpunten en 14 assists. In zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid won hij direct de landstitel, het jaar daarna legde de ploeg van Arne Slot beslag op de TOTO KNVB Beker. De Mexicaan ligt nog tot medio 2027 vast bij de huidige nummer vier van de Eredivisie en is volgens Transfermarkt 37 miljoen euro waard.