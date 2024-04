Feyenoord-directeur Te Kloese: ‘Hij zei me dat hij niet op een transfer aast’

David Hancko zit niet op een transfer te azen, zo verzekert Feyenoord-directeur Dennis te Kloese tegenover ESPN voorafgaand aan de huldiging van de club.

Hancko beschikt over een contract tot medio 2028, dat benadrukt ook Te Kloese in het interview. “Hij is een heel bijzondere speler, zowel in het veld als daarbuiten." Echt een uithangbord voor ons”, zegt Te Kloese over de 26-jarige verdediger.

De directeur van Feyenoord verwacht dat de prestaties van Hancko wel zijn opgevallen in de Europese top. “Ik denk dat hij zeker in de gaten wordt gehouden. Ik kan me niet voorstellen van niet. Als je hem niet hebt gezien, ben je een hele slechte scout.”

Toch is het volgens Te Kloese helemaal niet zeker dat de Slowaak na dit seizoen vertrekt uit Rotterdam. “Wij zijn heel blij met hem. Hij heeft bij ons aangegeven dat hij zeker niet op de wip zit of op een transfer zit te azen.”

Afgelopen week brachten verscheidene Italiaanse media dat Napoli nadrukkelijk geïnteresseerd is in de diensten van de linksachter annex centrale verdediger. “Hij heeft al eens eerder in Italië gespeeld en daar geen fijne ervaring aan overgehouden zei hij tegen mij”, aldus Te Kloese.

Hancko maakte in 2018 de overstap van het Slowaakse MSK Zilina naar Fiorentina. Een jaar later vertrok hij echter alweer naar Sparta Praag, dat hem voor 2,5 miljoen euro overnam van de club uit Florence.

“Wij hebben hem voor langere periode vastgelegd met de intentie om hem hier te houden”, besluit de algemeen en technisch directeur van de Rotterdamse club het interview met de sportzender.

