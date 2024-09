Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zag 'hele toevallige' zet van Southampton na afgeketste transfer van Justin Bijlow

Dennis te Kloese vindt het opvallend dat Southampton razendsnel een vervanger klaar had staan nadat de transfer van Justin Bijlow afketste. Dat zegt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord in gesprek met ESPN. “Ik denk niet dat je dat in vijf minuten georganiseerd krijgt.”

Bijlow nam na afloop van het uitduel met Sparta Rotterdam (1-1) van ruim twee weken geleden emotioneel afscheid van Het Legioen. De 26-jarige sluitpost zou in de avond naar Engeland vliegen om zijn transfer naar Southampton af te ronden.

Enkele dagen later kwam naar buiten dat de Rotterdammer niet door de medische keuring kwam, terugvloog naar Feyenoord en de transfer niet doorging. In dezelfde week presenteerde Southampton de van Arsenal overgekomen Aaron Ramsdale. Opvallend, vindt Te Kloese.

“Ik mag niet zeggen wat ik denk dat een andere club doet, maar het is wel heel toevallig dat ze vijf minuten nadat ze bij ons aangeven dat Justin niet door de medische keuring komt al Ramsdale klaar hebben staan voor 25 miljoen en hem een vijfjarig contract hebben aangeboden. Ik denk niet dat je dat in vijf minuten georganiseerd krijgt.”

Te Kloese, die met ESPN spreekt over de transferwindow van Feyenoord, geeft aan dat je als club tegenwoordig met heel veel dingen te maken krijgt. “Je hebt met een laatste transferdag, een te lange transferperiode, emoties en steeds meer met entourages rondom spelers te maken. Veel meer dan vijf of tien jaar geleden.”

“Je hebt met de groei van de club te maken, maar je hebt dan ook te maken met dat een andere club misschien beslissingen neemt waar wij niks vanaf weten als iemand in het vliegtuig zit. Wij wilden Justin met de beste intenties een kans geven om zich op Premier League-niveau te laten zien. Aan de andere kant ben ik stiekem ook wel een beetje blij dat hij weer terug is”, is de beleidsman eerlijk.

Bijlow leek te vertrekken bij Feyenoord omdat hij de concurrentiestrijd met Timon Wellenreuther heeft verloren. Eerstgenoemde liet kort na zijn afgeketste transfer weten dat hij blijft strijden om een plek onder de lat bij zowel Feyenoord als het Nederlands elftal.