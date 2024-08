Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft heldere boodschap inzake transfer Santiago Gimenez

Feyenoord is bij lange na niet onder de indruk van het eerste bod van Nottingham Forest op Santiago Gimenez. De Engelsen meldden zich met een som van 25 miljoen euro in Rotterdam, maar dat bedrag bleek niet afdoende. Dennis te Kloese spreekt zelfs van een 'niet serieus' bod.

Die woorden gebruikt hij tegenover Voetbal International. De Feyenoord-directeur voegt daaraan toe dat Gimenez 'niet naar Forest wil'.

De Rotterdammers stemmen alleen in met een verkoop van de Mexicaan als daarmee het uitgaande transferrecord wordt verbroken. Momenteel is die titel in handen van Mats Wieffer, die eerder deze zomer voor minstens dertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion verkaste.

Momenteel lijkt een transfer van Gimenez naar Forest dus niet aan de orde. Dat de spits geen trek heeft in spelen voor een laagvlieger in Engeland, draagt daar ook aan bij.

Tweede bod?

Toch kan een vertrek van Gimenez niet volledig uitgesloten worden. Ingewijden laten aan Voetbal International weten dat een tweede bod van Forest in de lijn der verwachting ligt.

Mochten the Tricky Trees met een voor Feyenoord acceptabel bedrag overstag komen, is het nog altijd maar de vraag of Gimenez instemt met een dienstverband bij Forest. Het uitspelen van zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst is daarom goed mogelijk.

Mocht Gimenez daadwerkelijk behouden blijven voor Feyenoord, zijn de appels zuur voor Ayase Ueda en Julián Carranza. Het tweetal centrumaanvallers staat achter de linkspoot in de pikorde en moet mogelijk vrezen voor speeltijd.