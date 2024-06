Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met beoogde coach Brian Priske

Feyenoord heeft de nieuwe coach voor het seizoen zo goed als binnen. De Rotterdammers hebben inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Brian Priske. Dat schrijft Mikos Gouka zondag namens het Algemeen Dagblad.

"Priske was donderdag en vrijdag met zijn agent Christian Henriksen in Rotterdam", weet Gouka. "Daar werden met Dennis te Kloese de contractdetails besproken, een persoonlijk akkoord bereikt."

Het enige wat een overstap van Priske naar Feyenoord nog scheidt is een akkoord van de Rotterdammers met zijn huidige werkgever, Sparta Praag. Dat zal vermoedelijk echter geen struikelblok vormen.

"Feyenoord voorziet geen onoverkomelijke problemen in de onderhandelingen met Sparta Praag", verzekert het AD. Wel zal Feyenoord een afkoopsom moeten neerleggen bij de Tsjechen. Hoe hoog die financiële compensatie precies is, is onbekend.

Het Algemeen Dagblad berichtte eerder deze week al wel dat een bod van één miljoen euro van de tafel zou zijn geveegd.

De Deense oefenmeester zou zelf staan te 'trappelen' om te beginnen aan een dienstverband in De Kuip. Het ligt in de lijn der verwachting dat Priske volgende week definitief een contract ondertekent in Rotterdam.

Zodoende wordt Priske de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. Met Anis Hadj-Moussa en Gijs Smal zijn de eerste twee zomeraanwinsten al voor het aantrekken van de nieuwe trainer gepresenteerd.

