Feyenoord bereikt akkoord met OGC Nice en heeft 8-voudig international definitief binnen

Jordan Lotomba mag zich officieel speler noemen van Feyenoord. De Rotterdamse club meldt maandag namelijk dat er met OGC Nice een akkoord is bereikt over de komst van de 24-jarige verdediger uit Zwitserland. Lotomba tekent een driejarig contract bij Feyenoord.

''Ik ben erg blij hier te zijn om de kleuren van deze mooie club te gaan verdedigen'', jubelt Lotomba op de website van Feyenoord. ''Ik ken Feyenoord natuurlijk van de Europa League-wedstrijd in 2019, toen ik met Young Boys in De Kuip speelde.''

''Het publiek ging toen tekeer alsof het een WK-finale was, heel indrukwekkend. Mijn oud-ploeggenoot Calvin Stengs heeft me daarnaast ook veel positieve dingen over de club verteld. Ik kan daarom niet wachten om met Feyenoord te strijden om de prijzen en actief te zijn in de Champions League'', aldus de kersverse aanwinst.

Lotomba debuteerde in 2016, op zeventienjarige leeftijd, in het betaald voetbal in Zwitserland. Hij speelde destijds bij Lausanne Sport, waar hij al snel uitgroeide tot een vaste waarde. Al snel volgde een transfer naar Young Boys.

De rechtsbenige verdediger bracht Young Boys veel geluk, want met hem in de gelederen werd driemaal op rij de Zwitserse landstitel veroverd. Hij speelde hierdoor jarenlang op het Europese toneel, onder meer tegen Feyenoord in 2019.

Lotomba debuteerde al snel in de nationale ploeg van Zwitserland, terwijl bij OGC Nice het eerste avontuur over de grens gestalte kreeg. Lotomba speelde in Zuid-Frankrijk voornamelijk als rechtsback en verlaat Nice met 143 duels achter zijn naam.

De Zwitserse aanwinst, die met rugnummer 30 gaat spelen, is de beoogde opvolger van Lutsharel Geertruida. Laastgenoemde maakte vorige week voor circa 25 miljoen euro de overstap naar RB Leipzig.