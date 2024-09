Feyenoord al 'de hele middag' in onderhandeling met aanvaller uit Spanje: 'Race tegen de klok'

Het gaat Feyenoord niet lukken om Andreas Skov Olsen voor het sluiten van de transfermarkt vast te leggen, zo weet Voetbal International. De Rotterdammers waren lang in onderhandeling met Club Brugge, maar zijn inmiddels doorgeschakeld naar Assane Diao van Real Betis.

Pas gisteravond besloot Feyenoord de hoop op Skov Olsen op te geven. Dennis te Kloese was bereid aan de vraagprijs van Club te voldoen, maar de Belgen wilden hun creatieveling niet langer van de hand doen.

Feyenoord ging niet bij de pakken neerzitten en heeft het vizier inmiddels gericht op Diao. "Maar vanuit De Kuip klinkt dat ook deze deal ingewikkeld is", schrijft Martijn Krabbendam namens VI. "Het is een race tegen de klok."

Diao is een achttienjarige aanvaller van Real Betis. Hij speelt voornamelijk op de rechterflank, maar kan ook aan de andere kant en in het centrum van de voorste linie uit de voeten.

Krabbendam noemt hem een 'snelle en creatieve aanvaller'. Hij kwam vooralsnog 28 keer in actie namens de hoofdmacht van Betis, met 4 doelpunten tot gevolg.

Diao beschikt in Spanje over een contract tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op twaalf miljoen euro.