Ferdi Kadioglu maakt voor dertig miljoen euro overstap van Fenerbahçe naar Premier League

Ferdi Kadioglu heeft zijn transfer naar Brighton & Hove Albion te pakken. De Arnhemmer verlaat Fenerbahçe en tekent een vijfjarig contract aan de Engelse zuidkust. Kadioglu levert Fenerbahçe dertig miljoen euro op.

Kadioglu bereikte enkele weken geleden al een persoonlijk akkoord met Brighton en had zijn zinnen dan ook gezet op een avontuur in de Premier League. Het wachten was op het groene licht van Fenerbahçe. Er ligt nu een definitief akkoord met de Turkse topclub, waardoor Kadioglu zijn reis naar Engeland kan plannen.

Daar zal hij na het ondergaan van de medische keuring zijn krabbel zetten onder een vijfjarig contract. Kadioglu speelde afgelopen zomer een prima EK, wat hem interesse van Borussia Dortmund opleverde. De Duitsers wilden Kadioglu als vervanger Ian Maatsen strikken, maar vonden het prijskaartje van Fenerbahçe te hoog.

Kadioglu was bij Fenerbahçe steevast verzekerd van een basisplaats en is daarnaast een vaste waarde in de Turkse nationale ploeg. Het afgelopen EK heeft hem op de radar geplaatst bij verschillende clubs uit de Premier League en dus ook Dortmund, maar het is Brighton dat er met hem vandoor gaat.

De flankspeler maakte in de zomer van 2018 voor ruim één miljoen euro de overstap van NEC naar Fenerbahçe. Sindsdien staat de teller op 204 wedstrijden, waarin hij 18 keer wist te scoren en 22 keer aangever was.

Bij Brighton komt Kadioglu, die naast de Turkse ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, liefst vier Nederlanders tegen: Bart Verbruggen, Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer.

Nu de transfer van Kadioglu op de medische keuring na rond is, heeft Brighton toestemming gegeven aan Valentín Barco om zijn huurtransfer naar Sevilla af te ronden. De twintigjarige linkervleugelverdediger, die in januari dit jaar naar Brighton kwam, ligt nog tot medio 2028 vast bij de Engelsen. Sevilla heeft geen optie tot koop bedongen.