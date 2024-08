‘Ferdi Kadioglu kan sterk EK bekronen met transfer van 35 miljoen’

Ferdi Kadioglu staat in de nadrukkelijke belangstelling van Brighton & Hove Albion, beweert Sports Digitale. De 24-jarige vleugelverdediger van Fenerbahçe moet voor 35 miljoen euro de overstap maken naar de Premier League.

De interesse van Brighton in Kadioglu is niet nieuw, maar lijkt nu wel een nieuwe fase in te gaan. De Engelsen zijn namelijk bereid om 35 miljoen euro inclusief bonussen te betalen voor de voormalig NEC'er.

Twee andere niet nader genoemde clubs uit de Premier League hebben Kadioglu eveneens op de korrel. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de verdediger in op 30 miljoen euro.

Welk bedrag Fenerbahçe precies verlangt voor de verdediger is niet bekend. Met een nog twee jaar durend contract en bovengenoemde marktwaarde lijkt Brighton een serieuze kans te maken met het huidige voorstel.

Kadioglu is bij Fenerbahçe steevast verzekerd van een basisplaats en is daarnaast een vaste waarde in de Turkse nationale ploeg. Het afgelopen EK heeft hem op de radar geplaatst bij verschillende clubs uit de Premier League.

De flankspeler maakte in de zomer van 2018 voor ruim één miljoen euro de overstap van NEC naar Fenerbahçe. Sindsdien staat de teller op 202 wedstrijden, waarin hij 18 keer wist te scoren en 22 keer aangever was.

Bij Brighton kan Kadioglu, die naast de Turkse ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, liefst vier Nederlanders tegenkomen: Bart Verbruggen, Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer.