Fenomenale Erling Braut Haaland breekt record en bezorgt Manchester City de drie punten

Manchester City heeft ook het vierde Premier League-duel van dit seizoen gewonnen. In eigen huis was de ploeg van manager Pep Guardiola met 2-1 te sterk voor Brentford. Yoane Wissa opende nog de score voor de bezoekers, maar met twee treffers keerde Erling Braut Haaland alles om.

De thuisploeg moest het doen zonder Nathan Aké. De verdediger liep dinsdag in de interland van Nederland tegen Duitsland ogenschijnlijk een hamstringblessure op, en de verwachting is dat hij ongeveer een maand aan de kant zal staan. Bij Brentford stonden er met Mark Flekken en Sepp van den Berg wel twee Nederlanders in de basis.

Brentford kende een vliegende start. Keane Lewis-Potter kopte een voorzet voor het doel, en na slecht verdedigen van Manchester City stond Wissa klaar om de bal binnen te werken met het hoofd. Er waren op dat moment nog maar 23 seconden gespeeld.

Toch wisten the Citizens de score nog voor de rust om te draaien. De 1-1 kwam op naam van Haaland, die de bal uit de draai van dichtbij in de verre hoek schoot.

Na ruim een half uur werd het 2-1, en opnieuw was Haaland de gevierde man. Een lange bal van doelman Ederson belandde voor de voeten van de Noorse spits, en oog in oog met Flekken bleef hij koel.

Het betekende alweer de negende goal voor Haaland in de eerste vier Premier League-wedstrijden van het seizoen. Dat was een nieuw record, aangezien dat nog nooit een speler was gelukt.

In de tweede helft was Manchester City vaker dicht bij de 3-1 dan Brentford bij de 2-2. Flekken hield de schade met een aantal goede reddingen echter beperkt voor de bezoekers, terwijl Haaland ook nog de paal raakte.