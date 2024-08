Fenerbahçe wint bij debuut van José Mourinho in de Süper Lig

Er waren bij de thuisclub basisplaatsen voor onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Dusan Tadic en dus de trefzekere Dzeko. Winst in de openingsronde was het uitgangspunt van Fenerbahçe, maar Adana Demirspor gaf zich niet zomaar gewonnen.

Mourinho ontving al na twintig minuten spelen een gele kaart vanwege aanmerkingen op de arbitrage. Dzeko had minder woede in zich en opende de score na 34 minuten. Een inzet van net buiten de zestien vloog in de hoek: 1-0.

Champions League Qualification Fenerbahce FEN 2024-08-13T17:00:00.000Z 19:00 Lille LIL

Süper Lig Adana Demirspor DEM 2024-08-17T18:45:00.000Z 20:45 Rizespor RIZ

Dominik Livakovic had niet veel te doen in het doel van de gastheren, maar stond er wel toen Fenerbahçe hem nodig had. De doelman hield Yusuf Sari op katachtige wijze van scoren af. Nabil Alioui slalomde door de defensie van de thuisploeg, maar schoot daarna net naast.

De ingevallen Youssef En Nesyri liet na om in kansrijke positie de 2-0 aan te tekenen. Hierdoor bleef Adana Demirspor in leven, al kwam er in de slotfase in Istanbul geen verandering meer in de stand.

Een goede generale voor Fenerbahçe, dat dinsdag bezoek krijgt van Lille OSC in de derde voorronde van de Champions League. In Frankrijk verloren de Turken, met door een eigen goal van Oosterwolde, met 2-1.