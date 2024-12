Fenerbahçe speelt gelijk in stadsderby en geeft Galatasaray de kans om uit te lopen

Fenerbahçe heeft zeer duur puntenverlies geleden in de Süper Lig. De ploeg van trainer José Mourinho kwam op bezoek bij Eyüpspor niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor het gat met koploper Galatasaray momenteel vijf punten bedraagt. Galatasaray moet deze speelronde echter nog in actie komen en kan dus een gat van acht punten slaan. Eyüpspor staat knap vierde.

Fenerbahçe trad aan met voormalig Eredivisionisten Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic in de basis. Edin Dzeko begon op de bank, waardoor Youssef En-Nesyri zijn kunsten mocht vertonen in de spits.

Fenerbahçe creëerde in de openingsfase niet gek veel, al kwam En-Nesyri wel dicht bij de openingstreffer met een schot dat net langs de verkeerde kant van de paal zeilde.

Niet Fenerbahçe, maar Eyüpspor pakte verrassend de leiding. Ahmed Kutucu zette een aanval op en kreeg de bal na een diepe pass van achteruit en een handig tikje van Mame Thiam perfect voor zijn voeten. Kutucu bleef kalm en werkte de bal in de bovenhoek: 1-0.

Toch wist Fenerbahçe de stand nog voor rust gelijk te trekken. In de vierde minuut van de blessuretijd zette Kostic uitstekend door aan de linkerkant, waarna zijn ragfijne, lage voorzet werd binnengelopen door En-Nesyri: 1-1.

Na de onderbreking kreeg Tadic tot tweemaal toe de kans om de bezoekers op voorsprong te zetten. Het eerste schot van de voormalig Ajax-aanvoerder was een prooi voor doelman Berke Özer, die even later goed wegkwam toen een volgend schot van Tadic op de lat belandde. Özer redde vervolgens weer knap op de rebound van Szymanski.

Fenerbahçe probeerde het wel, maar kwam niet veel verder dan een gevaarlijke kopbal van invaller Dzeko. Ondanks zeven minuten aan blessuretijd vielen er geen treffers meer in het Recep Tayyip Erdogan Stadion, waardoor Galatasaray zondag tegen Kayserispor verder kan uitlopen.