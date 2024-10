Fenerbahçe richt na gelijkspel schandalige ravage aan in kleedkamer FC Twente

De spelers van Fenerbahçe hebben de bezoekerskleedkamer van FC Twente niet bepaald netjes achtergelaten. Uit beelden van Tubantia-journalist Michel van Ballegooij blijkt dat de Turkse ploeg een behoorlijke ravage heeft aangericht.

"De ravage in de binnenstad is minder groot dan in de kleedkamer van Fenerbahçe na hun bezoek aan FC Twente", schrijft Van Ballegooij op X. "Wat een figuren..."

Op de beelden valt inderdaad te zien dat er veel rommel in de kleedkamer is achtergelaten. Fener betrad die kleedkamer na een 1-1 gelijkspel op het veld van de Grolsch Veste.

FC Twente was vrijwel de gehele wedstrijd betere partij en kwam ook op voorsprong via Michel Vlap. De aanvallend ingestelde middenvelder kopte de bal via een stuit achter Fenerbahçe-doelman Dominik Livakovic.

In het tweede bedrijf kregen de Enschedeërs kans op kans om de voorsprong uit te breiden. Mitchell van Bergen schoot in de korte hoek tegen Livakovic aan en enkele momenten later had Sem Steijn net te lang nodig om lekker uit te halen. Ook Lammers liet na de 2-0 te maken, door de bal voorlangs te schieten.

Vrijwel uit het niets kwam Fenerbahçe echter op gelijke hoogte. Een schitterende steekpass van Sofyan Amrabat kwam perfect voor de voeten van Dusan Tadic terecht. De Serviër bleef kalm en lepelde de bal langs de verslagen Lars Unnerstall: 1-1.

Twente is in de Europa League feitelijk nog ongeslagen. De ploeg van Joseph Oosting deed zichzelf donderdag tekort met een punt in eigen huis, terwijl een week eerder een razend knap en verdiend punt werd behaald op Old Trafford, bij Manchester United.