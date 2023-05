Feestbeest Bram van Polen moet huldiging PEC om vervelende reden missen

Zaterdag, 20 mei 2023 om 12:40 • Wessel Antes

Bram van Polen is zaterdagavond niet aanwezig tijdens de huldiging van PEC Zwolle in het Wezenlandenpark, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De Blauwvingers worden zaterdag gehuldigd vanwege de promotie naar de Eredivisie, maar de 37-jarige verdediger kampt met een hoofdblessure. Tijdens het uitduel met Helmond Sport (2-3 winst) heeft Van Polen een zware hersenschudding en een breuk in zijn oogkas opgelopen. Een huldiging in het Zwolse centrum zit er daarom niet in.

Van Polen belandde vrijdagavond in een vervelende botsing. De routinier kreeg op volle snelheid een knie van een Helmond-speler tegen zijn hoofd aan, waarna hij zich moest laten vervangen door Tolis Vellios. Al tijdens de wedstrijd kwam PEC met de update dat Van Polen verder onderzocht moest worden. Uit dat onderzoek blijkt nu dat hij een zware hersenschudding en een breuk in zijn oogkas heeft. Van Polen is daardoor niet aanwezig bij de festiviteiten in Zwolle.

Update blessure Bram van Polen



Aanvoerder moet huldiging in Wezenlandenpark door hoofdblessure aan zich voorbij laten gaan.



Heel veel beterschap, Bram! ??#peczwolle #demooisteclubvanallemaal — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 20, 2023

De routinier reageert via de clubwebsite op zijn eigen blessurenieuws met een boodschap aan de fans. “Beste supporters, ik kan er helaas niet bij zijn, maar kom vooral massaal naar het Wezenlandenpark vanmiddag en maak er samen met spelers, staf en medesupporters een fantastisch feest van! Dit hebben we met elkaar bewerkstelligd en meer dan verdiend”, aldus Van Polen, die razend populair is bij de Zwolse aanhang. Na zijn contractverlenging in april deelde de aanvoerder op ludiek wijze een rondje bier uit aan het gehele stadion. Van Polen is er, ondanks zijn leeftijd, komend seizoen gewoon bij wanneer PEC terugkeert op het hoogste niveau.

Toch zal het ontbreken van Van Polen een groot gemis zijn zaterdag in het Wezenlandenpark. De Nijkerker staat erom bekend niet vies te zijn van een biertje en feestje. Na de promotie van PEC een maand geleden ontving de ervaren verdediger van Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou een officieel ‘Bram-biertje’, die hij direct opentrok. Van Polen speelt al sinds 2007 voor PEC en heeft inmiddels 479 wedstrijden achter zijn naam staan. In de Eredivisie zal hij gaan jagen op zijn vijfhonderdste wedstrijd in het blauw-wit.