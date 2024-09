FC Utrecht schenkt Ron Jans perfect verjaardagscadeau met uitzege op AZ

FC Utrecht heeft zondagavond een knappe uitzege geboekt op AZ: 1-2. De Alkmaarders kwamen nog wel op voorsprong via Troy Parrott, maar doelpunten van Yoann Cathline en Paxten Aaronson draaiden de wedstrijd om.

Maarten Martens voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Europa League-duel met Elfsborg (3-2). Bruno Martins Indi speelde centraal achterin op de plaats van Wouter Goes. Ook Ibrahim Sadiq was er niet bij. Hij werd vervangen door Jayden Addai.

Ook de jarige Ron Jans (66) koos voor twee wijzigingen in het AFAS Stadion. Alonzo Engwanda maakte op het middenveld plaats voor Oscar Fraulo en David Min nam de spitspositie over van Noah Ohio.

Na een zuinige openingsfase was het Parrott die de wedstrijd wist open te breken. De spits profiteerde optimaal van miscommunicatie tussen Vasilis Barkas en Mike van der Hoorn. Parrott kon de bal uiteindelijk in een leeg doel binnen schuiven: 1-0.

Acht minuten later kwam Utrecht al langszij. Het eerste schot op doel van de Domstedelingen was Rome-Jayden Owusu-Oduro te machtig. Yoann Cathline kreeg de treffer achter zijn naam, al had hij wel het geluk dat zijn schot op gunstige wijze van richting veranderd werd: 1-1.

In de rust werden Can Bozdogan en Jens Toornstra vervangen door Victor Jensen en Paxten Aaronson. Laatstgenoemde drukte tien minuten na zijn entree zijn stempel. Aaronson was het eindstation van een heerlijke aanval en prikte de bal met binnenkant voet achter Owusu-Oduro: 1-2.

Een kwartier voor tijd verzuimde Utrecht de wedstrijd op slot te gooien. Owusu-Oduro verkeek zich op een voorzet, waardoor Jensen kon inkoppen. De bal stuiterde terug via de onderkant van de lat, waarna hij nog een poging met het hoofd op het houtwerk zag belanden.

Een bijna identieke situatie vond plaats aan de andere kant van het veld, waar David Møller-Wolfe eveneens tweemaal op de lat kopte. In de slotfase ging AZ nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de eerste nederlaag van het seizoen kon niet meer voorkomen worden.