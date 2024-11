FC Utrecht ondanks indrukwekkende rush van Sontje Hansen langs NEC: negatieve hoofdrol voor Robin Roefs

FC Utrecht heeft zondagmiddag de drie punten meegenomen bij NEC Nijmegen. De thuisploeg had eigenlijk het betere van het spel, scoorde via Sontje Hansen ook een wereldgoal, maar dolf door een blunder van Robin Roefs het onderspit: 1-2. Door de zege pikt de ploeg van Ron Jans, die het volgende week opneemt tegen PSV, de tweede plek op de ranglijst van de Eredivisie weer in.

FC Utrecht begon de wedstrijd als nummer drie, in de jacht op het heroveren van de tweede stek. Dat deed het met onder anderen Souffian El Karouani in de basiself. De verdediger heeft een verleden bij NEC, waar zondag Philippe Sandler overigens ontbrak. De verdediger was ziek en miste zo alweer zijn elfde competitieduel van het seizoen.

In het eerste bedrijf werden de kansen niet bepaald aaneengeregen. Een geblokt schot van Calvin Verdonk was lang het meest noemenswaardige wapenfeit, totdat Anthony Descotte, de spits van Utrecht, de bal verkeerd raakte en zo de eerste mogelijkheid verkwanselde.

Yoann Cathline brak de wedstrijd echter plots open na iets meer dan een halfuur spelen. De vlugge linksbuiten gaf Brayann Pereira met een fraaie kapbeweging het nakijken en stuurde de bal knap en laag in de verre hoek: 0-1. Enkele minuten later had de Fransman ook de tweede treffer op zijn schoen.

Met een heerlijke voetbeweging liet hij Pereira opnieuw zijn hielen zien en loste hij weer een venijnig schot richting het doel van Roefs. Ditmaal stond de paal in de weg van nog een Utrechtse treffer. Na de rust werd het spel echter gemaakt door de thuisploeg.

Het leverde al heel vlug een Nijmeegs doelpunt op. En wat voor een. Na een werkelijk rampzalige corner van de bezoekers, waarbij El Karouani de bal te hard inspeelde op een met zijn aanname worstelende Miguel Rodríquez, kon NEC er razendsnel uit.

Nog diep in zijn eigen helft pikte Hansen de bal op, sprintte op een snelheid 33 kilometer per uur met de bal aan zijn voet richting het doel, stak het hele veld over en rondde zijn indrukwekkende rush af met een subliem stiftje af: 1-1.

NEC leek door te willen stoten naar een voorsprong. Robert González kreeg daarbij de meest voorname poging, maar zijn inzet werd gekeerd door Vasilis Barkas. Een volley van Mees Hoedemakers leverde bovendien geen treffer op. Toch wel enigszins tegen de verhoudingen in, echter, grepen de Domstedelingen weer de voorsprong.

Daarbij vertolkte NEC-keeper Roefs een negatieve hoofdrol. Een ogenschijnlijk simpel kopballetje van Victor Jensen bleek Roefs uiteindelijk te machtig voor de jonge sluitpost: 1-2. Zo boekt Utrecht, dat volgende week in eigen huis koploper PSV treft, alweer de tiende overwinning van het competitieseizoen