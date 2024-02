FC Utrecht-middenvelder Ramselaar maakt prachtige overstap naar Azië

Bart Ramselaar verruilt FC Utrecht met onmiddellijke ingang voor het Singaporese Lion City Sailors FC, zo laat de club uit de Domstad maandagochtend op de eigen website weten. Het contract van de Amersfoorter is afgekocht en daarmee komt er een einde aan de tweede periode bij FC Utrecht voor de middenvelder.

FC Utrecht bereikte al enige tijd geleden een overeenstemming, maar de Aziatische transfermarkt sluit pas later en daardoor werd de overstap nu pas officieel beklonken. Het is onbekend welk bedrag de topclub uit Singapore heeft overgemaakt voor de 27-jarige Ramselaar. FC Utrecht speelde in de winterstop al in op het vertrek van de aanvallende middenvelder. Jeppe Okkels en Niklas Vesterlund werden opgehaald bij respectievelijk IF Elfsborg en Tromsø IL.

Ramselaar begint zijn voetbalcarrière bij de amateurs van VVZA en Roda’46. Hier laat hij zoveel indruk achter dat Utrecht hem in 2010 besluit naar de jeugdopleiding van de club te halen. De middenvelder groeit in de Domstad uit tot jeugdinternational en maakt op 1 maart 2015 zijn debuut tegen Feyenoord.

Ramselaar maakt indruk en wekt interesse van de top drie in Nederland. In de zomer van 2016 vertrekt de controleur naar PSV. Hij komt bij PSV tot 62 wedstrijden, maar is onder trainer Phillip Cocu vooral wisselspeler. In het seizoen 2017/18 viert hij met de Eindhovenaren het landskampioenschap. In 2019 keert hij terug bij zijn grote liefde FC Utrecht.

???? ???????????? ???? ??????????????????, Bart! ?? Lees meer over de transfer van Bart Ramselaar naar @lioncitysailors ?? — FC Utrecht (@fcutrecht) February 26, 2024

In zijn tweede termijn bij de Domstedelingen komt Ramselaar tot precies 100 wedstrijden, wat zijn totaal op 149 brengt. Daarin wist hij 31 keer doel te treffen en gaf hij 16 keer een assist. In het huidige seizoen bleef de teller op 11 wedstrijden. Hij scoorde daarin slechts één keer.

Technisch Directeur Jordy Zuidam wenst Ramselaar veel geluk toe bij zijn Aziatische avontuur. “Bart is op een punt in zijn carrière gekomen dat hij nog graag een stap wilde maken. Met de interesse van de Lion City Sailors deed zich een kans voor op een buitenlands avontuur. We zijn trots op het feit dat Bart als kind van de club veel jaren in zijn loopbaan heeft gespeeld voor FC Utrecht en wensen hem het beste toe in Singapore", zo vertelt hij op de clubwebsite.

De nieuwe club van Ramselaar speelt op het hoogste profniveau van Singapore. Het gerenommeerde Transfermarkt taxeert de waarde van de drievoudig international op twee miljoen euro. Dat maakt hem direct de meest waardevolle speler van de Singaporese Premier League. Die titel stond tot voor kort nog op naam van zijn nieuwe teamgenoot Maxime Lestienne. De Belg speelde in het seizoen 2015/16 voor PSV en is de grote man in Singapore met 37 goals in 52 wedstrijden. Ook voormalig Utrecht-speler Richairo Zivkovic staat onder contract in Bishan. De trainer van the Sailors is Aleksandar Rankovic. Hij was bij Utrecht assistent van voormalig hoofdtrainer Henk Fraser.

