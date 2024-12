FC Utrecht maakt wél gehakt van amateurs en scoort acht keer in 55 minuten

FC Utrecht heeft woensdagavond geen moeite gekend met AFC. De ploeg van Ron Jans moest ruim een halfuur wachten op de eerste treffer, maar liep uiteindelijk heel simpel uit naar een afgetekende 0-8 overwinning.

De tweededivisionist wist woensdag dus ruim een halfuur stand te houden, maar het eerste Utrechtse schot op doel leverde gelijk een goal op. Victor Jensen brak de wedstrijd open door met zijn linkervoet AFC-doelman Gijs van Zetten te verrassen: 0-1.

Het bleek het startschot voor een eenvoudige bekeravond, want minuten later tekende Jensen ook meteen voor zijn tweede van de avond. Ditmaal belandde de bal plots voor zijn voeten en schoot hij het leer overtuigend tegen de touwen: 0-2.

AFC snakte naar de theepauze, maar FC Utrecht was nog niet uitgevoetbald. Miguel Rodríguez breidde de marge namelijk uit naar drie, nadat een onzelfzuchtige David Min zijn Spaanse ploeggenoot het doelpunt gunde.

De huurling van Celta Vigo deed het kunstje dat Jensen eerder flikte dunnetjes over door na zijn eerste goal zijn naam meteen nog eens op het scoreformulier te doen verschijnen. Adrian Blake, pas negentien jaar oud, liet ook van zich horen.

De jonge aanvaller werd met zijn invalbeurt na rust beloond voor zijn sterke optreden tegen Go Ahead Eagles, toen hij FC Utrecht met twee late doelpunten eigenhandig naar een resultaat schoot (3-3).

Woensdag scoorde hij voor het tweede duel op rij, nadat hij - weer op aangeven van Min - beheerst Van Zetten verschalkte. Diezelfde Min vertolkte - samen met Paxten Aaronson - de hoofdrol in de slotfase.

De Amerikaan tekende nog voor de zesde Utrechtse treffer door de bal als laatste te toucheren en gunde even later Min - na zijn eerdere twee assists - zijn doelpunt. In minuut 90 speelde de 25-jarige spits het slotakkoord: 0-8. Dat deed hij niet zomaar, maar met een ongelooflijk kanonskogel dat via de onderkant van de lat in het goal spatte.