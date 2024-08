FC Utrecht houdt miljoenen over aan speler die slechts 160 minuten maakte

Jeppe Okkels gaat FC Utrecht na 5 officiële wedstrijden alweer verlaten, zo meldt de club uit de Domstad via de officiële kanalen. De 25-jarige buitenspeler uit Denemarken is verkocht aan Preston North End, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. Okkels stond pas sinds eind januari onder contract in Utrecht, toen hij overkwam van het Zweedse Elfsborg.

Via de clubwebsite van Utrecht reageert technisch directeur Jordy Zuidam op de uitgaande transfer. “Preston North End heeft onlangs zijn interesse kenbaar gemaakt voor Jeppe. We zijn met Preston North End tot een goede oplossing gekomen voor het nog doorlopende contract van Jeppe.”

Okkels lag in Stadion Galgenwaard nog tot medio 2027 vast. “We willen hem bedanken voor zijn inzet voor onze club en veel succes toewensen in het vervolg van zijn loopbaan”, besluit Zuidam.

Utrecht nam Okkels afgelopen winter voor 700.000 euro over van Elfsborg. Dat leek een koopje, daar Transfermarkt zijn marktwaarde op liefst 3 miljoen euro schat. In Utrecht wist Okkels echter niet te overtuigen.

Vermoedelijk heeft Utrecht de Deense buitenspeler met aanzienlijk wat winst verkocht. Afgelopen weekend meldde journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf al dat Deense bronnen spreken over een transfersom van rond de 2 miljoen euro.

Dinsdag schrijft hij opnieuw over de transfer van Okkels. “Een mooie financiële plus voor een speler die nauwelijks in actie kwam voor FC Utrecht”, concludeert Kapteijns. Okkels heeft voor drie seizoenen getekend bij Preston North End.

De flegmatieke Okkels kwam in totaal slechts 160 minuten in actie namens Utrecht, verdeeld over 5 officiële duels. Tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen AZ (3-3) leverde hij een assist af.