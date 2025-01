FC Utrecht bereikt tóch akkoord met Borussia Dortmund: Haller onderweg naar Nederland

Borussia Dortmund en FC Utrecht zijn akkoord over de huurtransfer van Sébastien Haller, zo meldt Voetbal International. Verschillende Spaanse media melden bovendien dat de dertigjarige spits vanochtend al afscheid heeft genomen van zijn teamgenoten bij CD Leganés.

Haller reist meteen door naar Nederland om de laatste details te bespreken met FC Utrecht en zal dan de medische keuring ondergaan. Niets lijkt een terugkeer van de fysiek sterke spits daardoor nog in de weg te staan. FC Utrecht achtte de komst van Haller eerder nog financieel onhaalbaar, zo meldde ESPN.

In de nacht van dinsdag op woensdag is er echter een doorbraak geweest, schrijft VI. “De Franse spits maakte bij Dortmund kenbaar het plezier in voetbal terug te willen vinden bij Utrecht en aan dat verzoek gaf Dortmund gehoor”, valt er te lezen.

Die Borussen stuurden Haller afgelopen zomer op huurbasis naar Leganés. Een groot succes werd het avontuur bij de nummer vijftien uit LaLiga niet. De aanvaller kwam verdeeld over negen wedstrijden tot 525 minuten. In die reeks werd geen enkele goal of assist genoteerd.

Met de komst van Haller krijgt de ploeg van Ron Jans er een ervaren spits bij. Haller speelde tussen 2015 en 2017 ook al voor FC Utrecht en kwam toen tot 51 doelpunten in 98 wedstrijden.

Haller speelde in Nederland ook anderhalf jaar bij Ajax. Hij verliet de Eredivisie na de jaargang 2021/22 met de topscorerstitel. In 31 wedstrijden wist Haller 21 keer het net te vinden voor de Amsterdammers.