FC Twente wil Younes Taha voor Nederland behouden en legt eerste bod neer

Zaterdag, 27 mei 2023 om 22:15 • Rian Rosendaal

FC Twente is serieus in de markt voor Younes Taha, zo melden bronnen rondom zijn werkgever PEC Zwolle zaterdag aan De Telegraaf. De Tukkers hebben zelfs al een eerste bod neergelegd voor de twintigjarige revelatie van PEC, al is de exacte hoogte van het bedrag nog niet bekend. Taha leek eerder deze week op weg naar Union Sint-Gillis, dat een miljoen euro wil betalen voor de middenvelder met een contract tot medio 2025 in Zwolle. PEC heeft overigens de optie de verbintenis met een jaar te verlengen.

Zaakwaarnemer Marouane El Idrissi wil tegenover De Telegraaf niet bevestigen dat de interesse van Twente concreet is, maar ontkennen doet hij ook niet. PEC kan in ieder geval weer een klapper maken in financieel opzicht. In een eerder stadium werd Thomas van den Belt namelijk voor 850.000 euro verkocht aan Feyenoord. Daarnaast is er naar verluidt ook interesse van Twente in centrale verdediger Thomas Beelen, die een zeer bevredigend seizoen achter de rug heeft in de Keuken Kampioen Divisie.

Taha had afgelopen seizoen met veertien doelpunten een groot aandeel in de tweede plaats en promotie van PEC naar de Eredivisie. De aanvallende middenvelder werd hierdoor genomineerd voor de titel Talent van het Jaar, een prijs die uiteindelijk werd uitgereikt aan MVV-aanvaller Ruben van Bommel. Vanwege de goede prestaties en de groeiende belangstelling is het zeer waarschijnlijk dat Taha zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld voor het elftal van trainer Alfred Schreuder.

Twente roert zich met de nieuwe technisch directeur Arnold Bruggink, die tot 1 september wordt ingewerkt door diens voorganger Jan Streuer, op de transfermarkt. Op korte termijn zal Youri Regeer (Ajax) worden gepresenteerd als opvolger van Ramiz Zerrouki, die voor Feyenoord heeft gekozen. Daarnaast is reeds gesproken met MVV-revelatie Ruben van Bommel en is de door Feyenoord aan Excelsior verhuurde Marouan Azarkan serieus in beeld in Enschede. De eerder genoemde Beelen ruilt PEC wellicht in voor de Grolsch Veste.