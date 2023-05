FC Twente pakt door en gaat van Ajacied eerste zomeraanwinst maken

Maandag, 15 mei 2023 om 16:52 • Laatste update: 16:58

Youri Regeer moet de eerste aanwinst worden van FC Twente voor het nieuwe seizoen, zo verzekert Leon ten Voorde van TC Tubantia. De clubwatcher neemt in de podcast De Ballen Verstand alvast een voorschot op de naderende transferzomer en merkt dat er ontwikkelingen zijn in de Grolsch Veste. Ook laat Ten Voorde zich uit over mogelijke uitgaande transfers.

Presentator Frank Bussink laat in de podcast de naam van Kevin Strootman vallen. De middenvelder van Genoa komt via de Career Advise-tool van databureau SciSports als beste uit de bus als vervanger van Ramiz Zerrouki. Volgens Ten Voorde is van de komst van de voormalig Oranje-international, mede door de aanwezigheid van Michal Sadílek, echter geen sprake. Regeer is wel een meer dan serieuze optie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb wel het gevoel dat het de goede kant opgaat met een andere speler", haakt Ten Voorde in op de suggestie van Bussink. "Gevoelsmatig denk ik dat binnen afzienbare tijd FC Twente de komst van Youri Regeer bekend gaat maken. Ze hebben doorgepakt. Twente wil hem graag kopen, definitief overnemen. Ik heb het gevoel dat dat de eerste nieuweling voor het nieuwe seizoen gaat worden. En ik denk dat dat een goede aankoop is."

Ondanks geluiden van meerdere uitgaande transfers, is het geen uitgemaakte zaak dat FC Twente een compleet nieuwe selectie moet vormen komende zomer. "Misidjan heeft een aflopend contract en Hilgers wil niet bijtekenen, maar ik sprak vorige week Jan Streuer (technisch directeur, red.) en hij zei dat hij het eerst allemaal nog maar moest zien", aldus Ten Voorde. "Er moet wel wat komen. Misidjan zegt dat hij het goed naar zijn zin heeft, maar als er centjes..."

Twente was niet als enige in de markt voor Regeer. Ook sc Heerenveen zag het negentienjarige talent graag komen. Regeer had afgelopen winter al contact met hoofdtrainer Kees van Wonderen, maar moest toen toezien hoe Ajax alleen openstond voor een verhuur. FC Twente ziet in de verdediger annex middenvelder een kandidaat-opvolger voor Zerrouki, die naar Feyenoord verkast. Naast Regeer hoopt Twente ook Anass Salah-Eddine over te nemen van Ajax.

Streuer blijft langer

FC Twente maakt maandagmiddag bekend dat Streuer tot 1 september aan de club verbonden blijft. De technische man willigt daarmee een wens van Arnold Bruggink in, die per 1 juli de nieuwe technisch directeur is. "Er is veel te doen bij de club; met name als het gaat om transfers is het en blijft het een drukke tijd. Ik ben graag bereid - in ieder geval tot aan het sluiten van de transferwindow op 1 september - mij in te blijven zetten voor FC Twente", aldus Streuer in een reactie op de clubsite.