FC Twente komt met hoopvol bericht na lucratieve transferzomer

Vrijdag, 29 september 2023 om 12:10 • Laatste update: 12:10

FC Twente heeft over het seizoen 2022/23 een netto winst geboekt van vijf miljoen euro, zo laat Paul van der Kraan weten in de wekelijkse nieuwsbrief. De exacte jaarcijfers worden komende week pas bekendgemaakt, maar de algemeen directeur neemt alvast een voorschot op die publicatie. De omzet steeg met ruim twaalf miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder.

Waar de omzet in het seizoen 2021/22 uitkwam op 26,9 miljoen euro, lag dat bedrag afgelopen seizoen een stuk hoger: 39,6 miljoen. Een stijging van 12,7 miljoen euro. Verwacht wordt dat het financiële herstel van de club zich de komende jaren doorzet. "We kunnen er trots op zijn dat de weg naar financieel herstel het afgelopen seizoen een vervolg heeft gekregen", aldus Van der Kraan.

De positieve cijfers zijn terug te zien in het Financial Rating Systeem (FRS) van de KNVB. Afgelopen seizoen behaalde de club 40 punten, waar een jaar eerder 36 punten werden verzameld. FC Twente behoort daarmee tot de top van het klassement in Nederland. Andere clubs die jaarlijks bovenin meedraaien zijn onder meer Go Ahead Eagles en Heracles Almelo.

FC Twente verkocht afgelopen zomer goed en liet Vaclav Cerny voor acht miljoen euro naar VfL Wolfsburg gaan en Ramiz Zerrouki voor ruim zeven miljoen euro naar Feyenoord. De helft van dat totaalbedrag is geïnvesteerd in de selectie. Wel staat FC Twente nog altijd in de schulden bij de gemeente Enschede, die de club in 2019 behoedde voor een faillissement.