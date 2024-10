FC Twente is gewaarschuwd: 'Hij gaat zijn uiterste best doen voor het succes van Fenerbahçe'

FC Twente stuntte vorige week door met 1-1 gelijk te spelen op bezoek bij Manchester United. Een week later volgt alweer de volgende kraker in de poulefase van de Europa League. Fenerbahçe komt donderdagavond langs in de Grolsch Veste. In aanloop naar de Europese ontmoeting sprak Voetbalzone met de gelouterde Turkse journalist Ahmet Selim Kul over het wel en wee van de opponent van de Tukkers.

Door Rian Rosendaal

''Hoewel Fenerbahçe af en toe defensieve zwakheden ervaart, blijkt uit het aantal tegendoelpunten in de competitie dat ze een sterke verdedigingslinie hebben'', verwijst Kul naar de vijf tegendoelpunten in de eerste zeven speelronden in de Turkse Süper Lig. ''Caglar Söyüncü, die onmisbaar is geworden voor José Mourinho, raakte echter geblesseerd, wat de technische staf zeker zorgen zal baren.''

''Er zijn meer spelers die van Fenerbahçe een sterk geheel maken. ''De inbreng van Fred, zowel verdedigend als aanvallend, valt niet te ontkennen. Hij speelt een cruciale rol, of het nu gaat om het opbouwen van spel vanuit de verdediging of tijdens de omschakeling.'' De inmiddels 31-jarige Braziliaan, met een verleden bij Manchester United, is bezig aan zijn tweede seizoen in Istanbul. Mourinho gebruikte de middenvelder zondag nog als invaller in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Antalyaspor.

Imago

Tadic

Uiteraard kan Dusan Tadic niet onbesproken blijven. ''Tadic is als één van de beste spelers aan het seizoen begonnen. Zijn doelpunten en assists zijn enorm nuttig geweest voor het team. Ook al begon hij dit jaar op de andere vleugel, er is geen negatieve verandering in zijn prestaties wat betreft de statistieken'', ziet Kul de voormalig speler van FC Twente en Ajax sinds enige tijd excelleren op de rechtervleugel.

''Maar in de laatste wedstrijd herinnerde hij ons er ook aan dat zijn favoriete positie nog steeds de linkerkant is'', zo benadrukt de Turkse journalist direct. ''Hij heeft er zeker zin in om tegen zijn voormalige club te spelen en zal die dag zijn uiterste best doen voor het succes van Fenerbahçe. De fans dragen hem in ieder geval op handen.''

Dzeko

''Fenerbahçe, dat op bepaalde vlakken zijn kern heeft verstevigd, zag ook Dzeko in grote vorm aan het seizoen beginnen'', is Kul lovend over de 38-jarige aanvalsleider, die negen keer scoorde in de eerste twaalf duels van deze jaargang. ''Aan de andere kant kunnen enkele individuele prestaties en het wegzakken van het team na een tegendoelpunt niet worden genegeerd. Bovendien heeft Fenerbahçe vanwege blessures en andere problemen nog niet in de ideale opstelling gespeeld.''

Getty Images

De Fenerbahçe-watcher weet haast zeker dat Mourinho inmiddels alles weet van de aanstaande tegenstander in de poulefase van de Europa League. ''Natuurlijk heeft hij Twente waarschijnlijk grondig geanalyseerd en zijn spelplan uitgedokterd. We zijn als land de afgelopen jaren dan wel afgedwaald van Twente, maar door eerdere ontmoetingen en de Nederlandse competitie beschikken we nog steeds over voldoende kennis over dit elftal.''

Lof voor Mourinho

In de optiek van Kul pakt de gok van Fenerbahçe met Mourinho voorlopig goed uit. ''Terwijl Mourinho zijn systeem geleidelijk aan het team oplegt, heeft Fenerbahçe onder zijn leiding duidelijk stappen gezet. Tot nu toe beschouwt iedereen hem, afgezien van het optreden in de derby met Galatasaray, als succesvol.'' Fenerbahçe ging onlangs met 1-3 onderuit tegen de grote rivaal Galatasaray, dat voorlopig aan kop gaat in Turkije.

Fenerbahçe snakt naar de eerste landstitel sinds 2014. Dat betekent volgens Kul echter niet dat de Europa League naar het tweede plan wordt geschoven. ''Hoewel de belangrijkste focus van Fenerbahçe op de competitie ligt, zoals zowel het management als Mourinho vaak hebben benadrukt, geloof ik dat er ook aanzienlijk belang wordt gehecht aan de Europa League. Fenerbahçe zal ernaar streven zo ver mogelijk te komen in deze competitie en doet er alles aan om successen te boeken.''

Getty Images

En nu FC Twente

Fenerbahçe opende de campagne in de Europa League met een 2-1 zege op Union Sint-Gillis. Twente moet het volgende slachtoffer worden van de Turkse dadendrang. Dat zal een lastige opgave worden, weet ook Kul. ''Twente behaalde een opmerkelijk resultaat in de wedstrijd tegen Manchester United (1-1, red.) en zette een geweldige prestatie neer. Dit heeft zeker de aandacht getrokken van voetbalfans en natuurlijk ook van Fenerbahçe. Hoewel de nodige voorzorgsmaatregelen zeker kunnen worden genomen, denk ik nog steeds niet dat Fenerbahçe concessies zal doen aan zijn speelstijl.''