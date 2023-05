FC Twente-icoon Wout Brama (36) stopt met profvoetbal: ‘Rol wordt marginaler’

Dinsdag, 23 mei 2023

Wout Brama stopt aan het einde van het seizoen met profvoetbal, zo maakt FC Twente bekend. De 36-jarige middenvelder twijfelde al enige tijd over het voortzetten van zijn carrière en heeft nu dus de knoop doorgehakt. Brama maakte veel successen mee bij FC Twente en werd onder meer landskampioen en winnaar van de TOTO KNVB Beker. Ook kwam hij driemaal uit voor het Nederlands elftal.

“Het is mooi geweest”, laat Brama weten in een eerste reactie op de clubsite. De middenvelder maakte dinsdagmiddag het nieuws bekend bij zijn ploeggenoten. “Ik heb er nog veel plezier in, speel in een leuk team, voetbal voor de club waar ik het liefste voor speel, maar mijn rol wordt komend seizoen steeds marginaler. Tijdens de gesprekken is de club daarin heel helder naar mij geweest. Vorige week heb ik voor mezelf de beslissing genomen.”

“Ik wist dat het einde van mijn voetbalcarrière eraan zat te komen”, vervolgt Brama. “Toen ik in 2018 uit Australië terugkwam was mijn idee om nog twee seizoenen bij FC Twente te voetballen. Inmiddels ben ik bezig aan mijn vijfde jaar. Het is mooier geworden dan ik voor mijn terugkeer had kunnen denken. Het is niet makkelijk om te stoppen met voetballen als dat je passie is, maar ik kijk er ook wel weer naar uit om andere dingen te doen.”

Brama heeft nog geen idee wat hem in de toekomst te wachten staat. “Het moet bij mezelf en de club langzaam een plek krijgen", aldus de middenvelder. "We gaan met elkaar in gesprek over de toekomst. Het ligt voor de hand dat ik aan FC Twente verbonden blijf. Ik vind het mooiste dat ik bij de club waar ik ben opgegroeid en supporter van ben, veel mooie momenten heb mogen maken en prijzen heb gewonnen. Daar ben ik FC Twente heel dankbaar voor.”

Afscheid

Komende zondag, rond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Ajax, zal er gelegenheid zijn voor het Enschedese publiek om Brama te bedanken voor bewezen diensten. De middenvelder won in 2010 de landstitel en de Johan Cruijff Schaal en schreef een jaar later de TOTO KNVB Beker en opnieuw de Johan Cruijff Schaal op zijn naam. Ook promoveerde hij met de Tukkers naar de Eredivisie. Naast Twente kwam Brama uit voor PEC Zwolle, FC Utrecht en Central Coast Mariners.