‘FC Twente hoopt in slotdagen van de transferperiode toe te slaan bij PSV’

Maandag, 28 augustus 2023 om 15:08 • Wessel Antes • Laatste update: 15:09

Bij FC Twente hoopt men erop dat Joshua Brenet in de komende dagen nog vertrekt, zo zegt journalist Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van de TC Tubantia. De 29-jarige vleugelverdediger ligt in Enschede nog tot medio 2024 vast, maar zou graag een transfer maken. Ten Voorde verwacht dat Twente zich in dat geval gaat melden voor PSV-rechtsback Shurandy Sambo. “Sambo is al eerder in beeld geweest bij FC Twente, maar PSV heeft wat blessures achterin.” In het Philips Stadion ligt de rechtspoot nog tot medio 2024 vast.

Nu Brenet op een transfer mikt, hopen de Tukkers snel duidelijkheid te krijgen. “Ze zullen het niet hardop bevestigen, maar iedereen bij FC Twente hoopt wel dat Joshua Brenet vertrekt”, aldus Ten Voorde. “Het is natuurlijk veelzeggend dat Brenet er niet bij is vanwege privéproblemen. Je kunt ook zeggen dat hij geblesseerd is en thuis is gebleven. Het werd er expliciet bij verteld. Dat is, denk ik, dan wel het eerlijke verhaal, maar het had niet met een transfer te maken. Ik denk dat het voor alle partijen heel goed zou zijn als er op korte termijn een oplossing komt.” Brenet zou vanwege een clausule in zijn contract voor 1,25 miljoen euro kunnen vertrekken.

Ten Voorde concludeert dat Twente de transfermarkt op moet bij een vertrek van Brenet. “Als Brenet weggaat zou ik het niet aandurven met Sampsted, dus dan moet er misschien ook wel een rechtsback bij.” De journalist speculeert ook over een mogelijke opvolger. “Opties? Dan denkt iedereen: goh, er is in Eindhoven een jongen die niet aan spelen toekomt. Shurandy Sambo is al eerder in beeld geweest bij FC Twente, maar PSV heeft wat blessures achterin. Woensdag wordt pas beslist of ze de Champions League ingaan, dus dat wordt allemaal last minute-werk. Maar FC Twente moet spelers halen die het elftal body en wat spek op de botten geeft”, aldus ten Voorde, die Sambo een interessante optie zou vinden.

Sambo speelt al sinds 2009 voor PSV, dat hem destijds ontdekte bij SV Braakhuizen. In het afgelopen seizoen speelde de verdediger op huurbasis voor Sparta. Op Het Kasteel liet de Nederlandse jeugdinternational een uitstekende indruk achter, maar mede door eerder blessureleed moet Sambo in Eindhoven Jordan Teze voor zich dulden. Het is onduidelijk of PSV bereid is om mee te werken aan een vertrek van Sambo, die volgens Transfermarkt minstens 3 miljoen euro waard is. De Brabander speelde tot dusver vier officiële duels in de hoofdmacht van PSV.