FC Twente heeft verdediger met verleden in Nederland op haar na binnen

Maandag, 14 augustus 2023 om 09:12 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:13

FC Twente heeft bijna zijn gewenste defensieve versterking binnen. Alec Van Hoorenbeeck moet de nieuwe linker centrale verdediger van de Tukkers worden, al kan de Belg ook als linksachter uit de voeten. Twente wil Van Hoorenbeeck huren met een optie tot koop en hoopt de transfer in de komende dagen af te ronden. Momenteel staat de linkspoot nog onder contract bij KV Mechelen.

Wat Twente voor de multi-inzetbare verdediger moet betalen is onbekend. Transfermarkt schat de waarde van de Belg in op 900.000 euro, terwijl Van Hoorenbeeck nog een contract heeft in België tot medio 2026. In het huidige seizoen kwam de 24-jarige mandekker voornamelijk in actie als linksback. Zo speelde hij 45 minuten op die positie in de na strafschoppen verloren Super Cup-wedstrijd tegen Royal Antwerp (1-1).

Het is niet voor het eerst dat Van Hoorenbeeck in Nederland gaat voetballen. In het seizoen 2020/21 werd de verdediger verhuurd aan Helmond Sport, waar hij uitgroeide tot een vaste kracht. In die jaargang kwam Van Hoorenbeeck tot 39 wedstrijden voor de Kattenmeppers, waarin hij 3 keer trefzeker was en 2 assists gaf.

Twente is al langere tijd op zoek naar een linksbenige verdediger. Eerder deze zomer verloor de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen Julio Pleguezuelo aan het Engelse Plymouth Argyle. Daarnaast is vaste linksback Gijs Smal momenteel geblesseerd en de Tukkers hebben momenteel geen directe vervanger voor hem klaarstaan. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen (1-4 winst op Almere City) startte daarom rechtsback Joshua Brenet aan de linkerkant.