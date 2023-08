FC Twente begint zonder Michel Vlap en Sem Steijn aan return in Riga

Donderdag, 17 augustus 2023 om 17:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:12

De opstelling van FC Twente voor de return in de derde voorronde van de Conference League is bekend. Trainer Joseph Oosting voert ten opzichte van het gewonnen heenduel met Riga FC één wijziging door. Michel Vlap kampt met lichte liesklachten en wordt vervangen door Youri Regeer. Daarnaast is Sem Steijn nog niet helemaal hersteld van zijn blessure. De wedstrijd begint om 19:00 uur en is te zien op SBS 9.

Lars Unnerstall staat onder de lat bij FC Twente. De Duitser ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Alfons Sampsted, Mees Hilgers, Robin Pröpper en Joshua Brenet. Mathias Kjølø, Michal Sadílek en Youri Regeer vormen het middenveld, terwijl de aanval bestaat uit Daan Rots, Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel. Vlap en Steijn zitten ondanks hun lichte klachten wel op de bank, net als onder meer Naci Ünüvar en Younes Taha.

?? De elf namen voor vanavond, met een basisplaats voor Youri Regeer. #rigtwe #FCTwente pic.twitter.com/A4GBOIaD6L — FC Twente (@fctwente) August 17, 2023

Het kwaliteitsverschil in De Grolsch was afgelopen donderdag goed zichtbaar, maar desondanks heeft Riga-trainer Tomislav Stipic vertrouwen in een goede afloop van het tweeluik. Dat heeft deels te maken met het verloop van de return van de tweede voorronde tegen Kecskemeti. Na een 2-1 nederlaag in Hongarije en een vroege 0-1 achterstand in de return wist Riga het tweeluik na verlenging volledig om te draaien (3-1). "Nu hebben we ons vier dagen kunnen voorbereiden op een startpositie van min twee. We hebben dus zeven minuten extra om het resultaat om te draaien, om minimaal naar een verlenging te gaan en om de volgende ronde te bereiken", vertelde Stipic op de persconferentie.

Twente kondigde deze week de komst van Alec Van Hoorenbeeck aan. De verdediger is meegereisd naar Riga, maar is nog niet speelgerechtigd. “Normaal kun je de spelers rustig leren kennen, maar ik mag op mijn eerste dag gelijk mee naar Riga voor een Europese wedstrijd”, vertelde de Belg bij RTV Oost. “Ik ben nog niet speelgerechtigd, maar ik kan met deze trip gelijk de groep leren kennen en daar ben ik blij mee.” De Tukkers kenden afgelopen weekend een prima start van hun Eredivisie-seizoen door Almere City met 1-4 te verslaan. Twente lijkt kwalitatief gezien een maat te groot voor Riga, maar Oosting rekent zich nog niet rijk. “We moeten er alles aan doen om ons niveau te halen. Dan is het mogelijk.”

Opstelling Riga FC: Purins; Jurkovskis, Cernomordijs, Bosancic, Ngom; Musah, Babec, Peña; Aurélio; Rezga, Contreras.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Brenet; Kjølø, Regeer, Sadílek; Rots, Ugalde, Van Wolfswinkel.