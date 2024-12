FC Twente gaat voor laatste kansen in Europa League met Van Wolfswinkel naast Lammers in de basis

De opstelling van FC Twente voor het Europa League-duel met Olympiacos is bekend. Trainer Joseph Oosting laat de van blessures herstelde steunpilaren Lars Unnerstall en Ricky van Wolfswinkel direct terugkeren in de basis. De wedstrijd in Piraeus begint om 18.45 uur (Nederlandse tijd) en is live te zien op Ziggo Sport 3.

Unnerstall moest de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en PSV missen, maar is weer fit en neemt de plek van Przemyslaw Tyton in. De defensie van de Tukkers bestaat uit Bart van Rooij, Alec Van Hoorenbeeck, Mees Hilgers en Anass Salah-Eddine.

Youri Regeer en Michal Sadílek zijn de controleurs op het middenveld. Sem Steijn, die tegen PSV nog een schitterend doelpunt uit een vrije trap voor zijn rekening nam, is de nummer 10 van dienst.

Van Wolfswinkel speelt opvallenderwijs samen in de voorhoede met Sam Lammers, die in de basis staat ten koste van Daan Rots. De voorhoede wordt gecompleteerd door Michel Vlap, die mogelijk een vrije rol krijgt.

“We hebben nog een aantal wedstrijden te spelen in de Europa League en ik denk niet in laatste kansen”, doelde Oosting op de persconferentie op de zorgwekkende 29ste plaats die de Tukkers bekleden.

“Het Griekse voetbal staat bekend om haar passie en het woord verliezen kennen ze niet. Olympiacos heeft een heel goed elftal en het wordt taai. Niet voor niets hebben zij vorig jaar de Conference League gewonnen.” Olympiacos staat er met een veertiende plaats beduidend beter voor dan de Tukkers.

Opstelling Olympiacos: n.n.b.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, , Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Sadílek; Lammers, Van Wolfswinkel, Vlap.