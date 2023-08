FC Twente gaat nog altijd voor Eiting: ‘Maar we hebben financiële beperkingen’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 23:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:42

FC Twente is nog altijd in de race voor Carel Eiting. De middenvelder spande onlangs een arbitragezaak aan tegen zijn werkgever FC Volendam, omdat hij en zijn entourage claimden gebruik te kunnen maken van een vertrekclausule. Alle eisen van Eiting werden echter afgewezen, waardoor Twente beduidend meer zou moeten betalen dan de clausule van vier ton. Technisch directeur Arnold Bruggink stelt tegenover Tubantia de 'morele verplichting' te voelen om de transfer van Eiting alsnog proberen rond te krijgen.

"Wij zijn het moreel verplicht richting Carel om te kijken naar een oplossing”, vertelt Bruggink tegenover het regionale medium. "Wij hebben nooit het contract van hem bij Volendam gezien, maar we hebben iets gehoord. Niet van direct betrokkenen trouwens. Nu alles naar buiten is gekomen, kennen we de afspraken. We gaan kijken of we nog wat kunnen doen, maar we hebben wel onze financiële beperkingen.” Vanwege de financiële beperkingen is het nog maar de vraag of Eiting voor de transferdeadline daadwerkelijk de overstap maakt naar De Grolsch Veste. Volendam schat de waarde van Eiting in op zeker 2,5 miljoen euro, wat Twente mogelijk te gortig is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mogelijk dus een hard gelag voor Eiting, die tijdens de arbitragezaak nogmaals liet weten dolgraag voor de club uit Enschede te spelen. "Ik heb de keuze gemaakt voor FC Twente. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat ze Europees voetbal spelen. En vanwege het team dat er staat. Waardoor ik het vertrouwen heb om het zowel in de competitie als in Europa goed te doen." Naast Eiting is Twente ook geïnteresseerd in Mitchell van Bergen, maar de onderhandelingen met Stade de Reims liggen momenteel stil. "Alles heeft met geld te maken”, zegt Bruggink daarover. "Wij zien ook de aantallen en dat het piept en kraakt, zoals Joseph Oosting dat terecht zegt.”

Brenet

Twente is is Istanbul voor het Conference League-duel met Fenerbahçe van donderdag. Eerder op de woensdag kwam al naar buiten dat Youri Regeer en Joshua Brenet wegens blessures twijfelgevallen waren voor het duel met de Turkse grootmacht. Van Brenet is nu duidelijk geworden dat hij in ieder geval niet meedoet. "Rond Joshua spelen wat privédingen, die op dit moment actueel zijn", zegt Bruggink over de rechtervleugelverdediger. "Hij heeft ook nog eens last van een blessure en dan moet je de afweging maken: neem je hem mee of niet. Wij vonden het beter om hem in Nederland te houden.” Of Twente ook na de transferdeadline nog de beschikking heeft over Brenet, is nog de vraag. Bruggink laat weten nog altijd serieus rekening te houden met een vertrek van de verdediger.