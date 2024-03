FC Groningen wint ruim maar mag zich nog geen periodekampioen noemen

FC Groningen is nog niet de winnaar van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie, ondanks de 3-0 zege op MVV Maastricht van vrijdagavond. Achtervolgers ADO Den Haag en FC Dordrecht moesten daarvoor allebei punten laten liggen, maar ADO speelde gelijk tegen Roda JC (2-2) en Dordrecht won met 2-0 van Telstar. Groningen is alsnog periodekampioen als op 1 april het inhaalduel tegen FC Emmen uit speelronde 22 wordt gewonnen.

FC Groningen - MVV Maastricht 3-0

Groningen kwam al heel vroeg in de wedstrijd via topscorer Romano Postema op voorsprong. In de openingsfase voetbalde de ploeg van Dick Lukkien de ene na de andere kans bijeen, maar Postema en Jorg Schreuders kregen levensgrote kansen er niet in. Luttele minuten later maakte Schreuders er na een piekfijne aanval alsnog 2-0 van. In de tweede helft prikte Postema op aangeven van Luciano Valente raak via de binnenkant van de paal: 3-0.

Roda JC Kerkrade - ADO Den Haag 2-2

Na een half uur spelen werd Roda-buitenspeler Arjen van der Heide door Matteo Waem gevloerd in het strafschopgebied. Leidsman Dennis Higler aarzelde geen moment en wees naar de stip. Ould-Chikh ging achter de bal staan en schoot, meteen na het fluitsignaal van Higler, de bal uit stand in de onderhoek. Nick Marsman was nog bezig met gebaren maken, maar voor hij het wist lag de bal in het net. Kort voor rust trok Henk Veerman de stand gelijk met een rollertje in de verre hoek, na een vlotte aanval van ADO Den Haag.

Na rust scoorde Roda JC opnieuw op fabelachtige wijze. Enrique Peña Zauner schoot de bal vanaf ongeveer twintig meter vol in de kruising. De schitterende goal leverde de Limburgers echter geen overwinning op, want Veerman tekende enkele minuten later voor de 2-2. Het bleef tot het einde spannend in Kerkrade, maar een winnaar kwam er niet meer in het duel tussen de nummer twee en drie in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur - De Graafschap 1-2

Xandro Schenk kopte De Graafschap na 35 minuten tegen de verhouding in op 0-1. Later werd een eigen doelpunt gegeven aan Cambuur-verdediger Sekou Sylla. Kort voor rust had Joran Hardeman pech dat hij de bal in de eigen zestien op de arm kreeg. Milan Smit pakte het buitenkansje uit vanaf elf meter en bracht Cambuur op gelijke hoogte. Na rust waren de kansen een stuk schaarser in Leeuwarden. Henk de Jong voerde nog enkele wissels door, maar dat bracht Cambuur niet de zege op De Graafschap. Het waren juist de bezoekers die wonnen dankzij de late 1-2 van Philip Brittijn.

FC Dordrecht - Telstar 2-0

Dordrecht, nog in de race om de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie, kende een goede start tegen Telstar. Vleugelaanvaller Dylan Mbayo tekende na zeventien minuten voor zijn eerste goal namens. Telstar, waar doelman Ronald Koeman junior in de rust werd vervangen, was nadien niet meer bij machte om iets terug te doen, al kreeg het vooral in de tweede helft nog de nodige kansen. Goede kansen waren echter niet besteed aan onder meer Danzell Gravenberch. Kort voor het einde bepaalde Rocco Robert Shein de eindstand op 2-0.

Jong Ajax - NAC Breda 0-1

Echt gevaar werd er in het eerste kwart van deze wedstrijd niet gesticht. Julian Rijkhoff schoot van buiten de zestien, maar zijn poging werd over het doel getikt. Ook een lage voorzet in de zestien werd op doel gewerkt door Rijkhoff, maar ook hier stond Roy Kortsmit in de weg. Na een uur spelen kwam NAC op voorsprong. Elias Már Ómarsson kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en knalde raak in de korte hoek: 0-1. Jong Ajax werd vervolgens nog wel gevaarlijk en raakte via Jadon Banel zelfs de lat, maar het mocht niet baten.

Jong AZ - Jong PSV 4-1

Al in de eerste minuut raakte Jong PSV de paal. Twintig minuten later liet Jong AZ van zich horen. Ernest Poku dribbelde de zestien in, maar produceerde een ongevaarlijk schot. Uiteindelijk zette Poku zijn ploeg vlak voor rust van dichtbij alsnog op voorsprong. In de tweede helft kopte Nick Koster enigszins tegen de verhoudingen de 2-0 tegen de touwen. Vervolgens was Jong PSV het helemaal kwijt en wist Jong AZ via Gonçalo Esteves en Nick Köster eenvoudig uit te lopen naar 4-0. In de slotseconde maakte Jevon Simons nog een eretreffer voor de Eindhovenaren: 4-1.

Jong FC Utrecht - Helmond Sport 0-1

Veel gebeurde er niet op Sportpark Zoudenbalch vrijdagavond. In een eerste helft met kansjes over en weer, brak Helmond Sport de ban na 34 minuten. Joseph Amuzu knalde een hoge voorzet in de zestien hard en laag met een volley het doel in en besliste zo meteen de eindstand: 0-1.

TOP Oss - FC Den Bosch 1-2

TOP Oss pakte in de laatste drie wedstrijden zes punten en kreeg in de derby tegen hekkensluiter FC Den Bosch de uitgelezen kans deze vorm door te zetten. Na rust kwam de derby pas echt los en waren het de bezoekers die de score openden. Uit een variant bij een hoekschop was het uiteindelijk Kacper Kostorz die de bal binnenwerkte: 0-1. TOP Oss gaf echter niet op en bleef kansen creëren, wat in minuut 78 leidde tot een scrimmage voor het doel van Den Bosch, resulterend in de gelijkmaker van Grad Damen. Lang kon de thuisploeg daar niet van genieten. Een minuut later was het namelijk Luke Mbete die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Bij het juichen van Mbete kwamen enkele bekertjes het veld op, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Mbete ontving de gele kaart. Na de hervatting wisten beide ploegen niet meer te scoren.

VVV-Venlo - FC Emmen 2-0

Ook in Venlo kon er voor de rust niet gejuicht worden. Uit een corner vlak na rust werd de ban gebroken door de thuisploeg. Michalis Kosidis kopte de bal in eerste instantie op de lat, maar schoot in de rebound toch raak: 1-0. In het resterende deel van de wedstrijd bleef het lang spannend, maar FC Emmen kon ondanks enkele grote kansen geen doorbraak forceren. In de blessuretijd werd het zelfs nog 2-0 voor VVV. Pepijn Doesburg kon alleen op de keeper af en rondde met een fraai stiftje af. Door de zege klimt VVV naar de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Willem II - FC Eindhoven 3-0

