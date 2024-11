FC Groningen wil verbannen Kevin van Veen absoluut niet terug: ‘Dat kan niet zomaar’

Kevin van Veen hoeft voorlopig niet te rekenen op een terugkeer bij FC Groningen. Het Schotse St. Mirren, dat Van Veen huurde van de huidige nummer 15 van de Eredivisie, zegde deze week zijn huurcontract op, maar daar gaat Groningen niet mee akkoord. Dat meldt Stefan Bleeker van RTV Noord.

Naar verluidt wilde St. Mirren het contract van Van Veen opzeggen, nadat bekend werd dat hij verwikkeld is in een rechtszaak. Van Veen moest zich op 31 oktober in de Schotse rechtbank melden vanwege vermeende mishandeling van zijn ex-vrouw. Volgens STV News zou Van Veen zijn partner van het bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was.

Ook moest ze naar verluidt naakt voor de Eindhovenaar komen staan tijdens een fikse woordenwisseling en mocht ze meerdere keren het huis niet verlaten. Van Veen werd voor de diverse vergrijpen op 6 augustus gearresteerd op het vliegveld van Glasgow. Van Veen ontkent ondertussen alle beschuldigingen.

St. Mirren liet eerder deze week weten het huurcontract op te zeggen, maar volgens Groningen is dat niet zomaar mogelijk. “FC Groningen gaat er niet mee akkoord dat St. Mirren de huurovereenkomst van Kevin van Veen beëindigt. De overeenkomst kan volgens Groningen niet zomaar eenzijdig worden opgezegd”, aldus Bleeker.

Dat betekent dat de 33-jarige spits voorlopig niet terugkeert bij de Trots van het Noorden. “In de winterstop heeft de Schotse club die optie wel, zo is contractueel vastgelegd.” Van Veen zou dus na de winterstop weer kunnen aansluiten bij de selectie van Dick Lukkien, al is het de vraag of die daarop zit te wachten.

St. Mirren beweert daarentegen dat er in Schotland bepalingen zijn, waardoor een contract kan worden opgezegd op het moment dat een speler een club in diskrediet brengt. De rechtszaak van Van Veen zorgt er in dit geval voor dat de Schotten van hem af willen.

Van Veen liet eerder al via zijn advocaat weten dat hij de beschuldigingen aan zijn adres ‘bizar’ vindt. “Kevin ontkent alle beschuldigingen heel hard. Er is volgens hem absoluut niets waar van wat zijn ex-partner zegt”, aldus zijn advocaat Maartje Schaap. Op 28 november moet Van Veen opnieuw voor de rechter verschijnen in Schotland.