FC Groningen lijkt steunpilaar kwijt te raken aan Hongaarse club

Laros Duarte gaat FC Groningen zo goed als zeker inruilen voor het Hongaarse Puskás Akadémia. Dat meldt Mounir Boualin en is bevestigd door RTV Noord. De 27-jarige middenvelder heeft toestemming van Groningen gekregen om zijn transfer af te ronden.

Zaterdagavond om 21:00 uur speelt Groningen het uitduel met RKC Waalwijk, maar Duarte ontbreekt bij de selectie. Hij is onderweg naar de club uit Hongarije, en lijkt zijn laatste wedstrijd voor de Trots van het Noorden dus te hebben gespeeld.

Duarte was de afgelopen jaren van grote waarde voor Groningen, en promoveerde in mei met de club naar de Eredivisie. Toch geeft hij in deze fase van zijn carrière de voorkeur aan een buitenlands avontuur.

Eredivisie RKC RKC 2024-08-17T19:00:00.000Z 21:00 FC Groningen GRO

Nemzeti Bajnokság I Puskas FC Academy PUA 2024-08-18T18:00:00.000Z 20:00 MTK Budapest BUD

De geboren Rotterdammer heeft nog een contract tot medio 2025 in de Euroborg, waardoor dit het moment is voor Groningen om nog wat aan hem te verdienen. Mede daardoor zal de club bereid zijn om mee te werken aan een overstap.

Puskás Akadémia werd in 2005 opgericht en is vernoemd naar de Hongaarse voetballegende Ferenc Puskás. Afgelopen seizoen eindigde de club op plek drie in de Hongaarse competitie.

Daardoor maakt het nog kans op Conference League-voetbal dit seizoen. Daartoe speelt het de komende weken twee play-offwedstrijden tegen Fiorentina. Als dat tweeluik wordt gewonnen, speelt Puskás Akadémia in de groepsfase van de Conference League dit seizoen.

Groningen nam Duarte in de zomer van 2021 over van Sparta Rotterdam. Sindsdien speelde hij 81 duels voor de club, waarin hij tien keer scoorde. Welk bedrag Groningen nu voor hem ontvangt is niet bekend.