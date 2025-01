FC Emmen teleurgesteld in oefentegenstander: 'Uiteraard is er overwogen om de wedstrijd helemaal niet meer te spelen’

FC Emmen is niet blij met oefentegenstander Rot-Weiss Essen. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie zou zondag in eigen huis oefenen tegen de Duitsers. Om een opmerkelijke reden wordt de wedstrijd nu gehouden in Duitsland en zijn er geen supporters van Emmen toegestaan.

Er zou zondag een mooi uitje voor de fans van Emmen op het programma staan. De toegang voor de oefenwedstrijd tegen Rot-Weiss Essen was gratis, zodat de supporter elkaar zo een gelukkig 2025 kunnen wensen onder het genot van een potje voetbal.

Dat plan is nu van de baan. Emmen geeft vrijdag op de eigen kanalen aan dat de tegenstander uiteindelijk toch geen zin heeft om op kunstgras te oefenen, en enkel wilde spelen op het natuurgras in Essen. De club is daar met tegenzin mee akkoord gegaan.

Een leuk uitstapje naar Duitsland voor de fans van Emmen, zou je denken. Maar dat feest gaat niet door: in Essen is publiek niet toegestaan.

“Uiteraard is er overwogen om de wedstrijd helemaal niet meer te spelen”, aldus Emmen. “Maar het is voor de selectie van groot belang om een optimale voorbereiding te hebben op de tweede seizoenshelft en daarin is deze oefenwedstrijd voor ons noodzakelijk.”

Voor de trouwe aanhang is er wel een livestream beschikbaar. Emmen trapt de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie op 11 januari af tegen Helmond Sport. Acht dagen later staat er een ontmoeting tegen FC Eindhoven op het programma.