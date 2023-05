FC Eindhoven verrast nummer drie Almere City en zet stap naar halve finale

Maandag, 22 mei 2023 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:11

Nummer acht FC Eindhoven is maandagavond goed begonnen aan de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs. Dankzij een doelpunt van middenvelder Dyon Dorenbosch in de slotfase werd met 1-0 gewonnen van Almere City FC. Tegenvaller was het uitvallen van doelman Nigel Bertrams, die dit seizoen nog geen minuut had gemist. De returnwedstrijd staat gepland voor vrijdag 26 mei. In totaal worden er in de play-offs om promotie en degradatie drie ronden afgewerkt. De winnaar van dit tweeluik komt in de tweede ronde uit tegen VVV-Venlo of Willem II.

Bijzonderheden:

De betrouwbare Bertrams moest zich vijf minuten na rust laten vervangen nadat Rajiv van La Parra wat al te enthousiast een duel met hem aanging en de doelman vol in het gezicht raakte. Ondanks de tegenvaller wist Eindhoven de overwinning naar zich toe te trekken. Evan Rottier trok de bal een kwartier voor het einde vanaf rechts voor en het was Dorenbosch die zijn bewaker in de lucht klopte en raak kopte in de linkerhoek: 1-0. Almere City probeerde nog terug te komen in de slotfase en de vier minuten aan blessuretijd, maar de nederlaag was niet meer af te wenden voor de ploeg die als derde eindigde in de reguliere competitie.

Nigel Bertrams keepte elke minuut dit seizoen, tot vanavond... ????#fcealm pic.twitter.com/sZqwV2B1Ji — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2023

FC Eindhoven - Almere City FC 1-0

76' 1-0 Dyon Dorenbosch (assist van Evan Rottier)