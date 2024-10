Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor FC Dordrecht, dat zich via X beklaagt over het meespelen van Diant Ramaj bij Jong Ajax.

Bij Jong Ajax stond de 23-jarige Ramaj tussen de palen. Coach Frank Peereboom had bovendien basisplaatsen voor Benjamin Tahirovic (21), Kristian Hlynsson (20) en Dies Janse (18). Bovendien verscheen de zestien jaar oude Jorthy Mokio aan de aftrap.

Zij konden echter niet voorkomen dat FC Dordrecht er op Sportpark De Toekomst met de overwinning vandoor ging. Uitgerekend Janse en Ramaj gingen bij de enige treffer van de wedstrijd de mist in. Janse liet zich de bal afsnoepen door Feyenoord-huurling Haen, die vervolgens het veld overstak en richting het doel van Ramaj vertrok.

De Duitse doelman probeerde daar de schade te herstellen door vliegensvlug uit te komen, maar was net te laat bij de bal. Haen schoot van grote afstand binnen: 0-1. Op X was de beheerder van het account van FC Dordrecht zijn frustratie eerder in de wedstrijd echter niet helemaal de baas.

"Een steekbal van Devin Haen legt de bal perfect neer voor Jaden Slory (vijfde duel in het betaald voetbal) die snoeihard de bal schiet richting Diant Ramaj (31 duels in Ajax 1) die de bal redt", schreven de Zuid-Hollanders op het sociale mediaplatform, met een veelzeggende emoji erbij.

Het is overigens niet de eerste keer dat Ramaj dit seizoen meedoet met de beloften van Ajax. In het met 0-1 gewonnen duel met sc Cambuur was de goalie een van de uitblinkers aan Amsterdamse zijde.