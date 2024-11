FC Dordrecht laat armetierig Helmond Sport kansloos in KKD-kraker

FC Dordrecht heeft zondagmiddag afgerekend met Helmond Sport. De Zuid-Hollanders wonnen dankzij treffers van Jayden Slory, Korede Osundina, Rocco Shein en een eigen doelpunt van Enrik Ostrc met 4-0 van de nieuwe nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht stijft naar de zesde plaats.

Bijzonderheden:

Na ruim een kwartier spelen drukte Dordrecht het overwicht uit in een treffer. Shein legde af op Slory, die doelman Wouter van der Steen passeerde. Shein had even later voor de 2-0 kunnen zorgen, maar Van der Steen wist ditmaal wel te redden.

Nog geen minuut na rust was de 2-0 alsnog daar. Helmond-verdediger Ostrc was de ongelukkige, door een voorzet in eigen doel te tikken.

Het verzet van Helmond was daarmee definitief gebroken en de 3-0 kwam dan ook niet als een verrassing. Slory bediende Osundina, die opendraaide en onhoudbaar raak schoot in de korte hoek.

Twintig minuten voor tijd nam het gretige Dordrecht nog verder afstand van Helmond. Shein haalde uit en zag Van der Steen vreselijk de fout in gaan, door de bal uit zijn handen en over de doellijn te laten glippen: 4-0.