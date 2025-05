FC Den Bosch en Telstar scoren niet in eerste halve finale: alles wordt beslist in Velsen-Zuid

FC Den Bosch en Telstar hebben dinsdagavond niet weten te scoren in de heenwedstrijd van de halve finale in de play-offs om promotie/degradatie. De wedstrijd in Stadion De Vliert eindigde in een 0-0 gelijkspel.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Den Bosch kwam er via de counter razendsnel uit. Byron Burgering bereikte met een uitstekende bal vervolgens Konstantinos Doumtsios, maar de Griekse spits schoot hard over.

Ronald Koeman junior moest even later redding brengen op een schot van Hicham Acheffay. Zo’n tien minuten later kopte Stan Maas een voorzet van Danny Verbeek over het vijandelijke doel.

Den Bosch kreeg ruim een kwartier na rust wederom een grote kans. Verbeek gaf de bal voor op Burgering, maar laatstgenoemde zag dat zijn inzet gekeerd werd door Koeman.

Tien minuten later schoot Danny Bakker namens Telstar over het doel van Den Bosch. Ook Pepijn van de Merbel moest in actie komen in de tweede helft. De keeper van de thuisploeg voorkwam met een uiterste inspanning dat Mees Kaandorp hem kon omspelen.

In de slotfase werd ook niet gescoord. De return staat aanstaande vrijdag op het programma. De wedstrijd begint om 20.00 uur.