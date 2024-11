FC Barcelona zet snelle terugkeer in het Spotify Camp Nou uit het hoofd door regel van UEFA

FC Barcelona keert dit kalenderjaar niet meer terug in het Spotify Camp Nou. De Catalanen hadden gehoopt snel weer thuiswedstrijden te kunnen spelen in het iconische stadion dat momenteel verbouwd wordt, maar gooien die plannen in de prullenbak wegens een regel van de UEFA.

President Joan Laporta hoopte bij de start van de renovatie van Camp Nou, die 700 miljoen euro kost, eind december 2024 terug te kunnen keren in het stadion. Dan zijn zestig procent van de werkzaamheden afgerond en kunnen er al ongeveer 60.000 mensen naar binnen. De renovatie van het stadion zou dan in 2026 definitief klaar zijn.

Dat is echter niet toegestaan door de UEFA. In de reglementen van de Europese voetbalbond staat namelijk dat een club tijdens een toernooi niet van stadion mag wisselen. Omdat Barcelona de competitiefase van de Champions League begon in het Olympisch Stadion, moet de club alle acht duels op die locatie afwerken.

In theorie zouden de Catalanen de thuiswedstrijden in LaLiga wél in Camp Nou kunnen afwerken, maar de club ziet het logischerwijs niet zitten om twee stadions tegelijkertijd in gebruik te nemen.

Daarom heeft Barcelona woensdag naar de leden gecommuniceerd dat het Olympisch Stadion tot minimaal halverwege februari de thuisbasis zal blijven. Mogelijk is het thuisduel met Rayo Vallecano op 16 februari de eerste wedstrijd in het nieuwe Camp Nou.