FC Barcelona wint spektakelstuk met negen goals na bizarre comeback; hattrick Vangelis Pavlidis niets waard

FC Barcelona heeft in de Champions League na een krankzinnig spektakelstuk gewonnen van Benfica: 4-5. Mede door een hattrick van Vangelis Pavlidis kwam Benfica op een 4-2 voorsprong, maar in de slotfase draaiden de Spanjaarden het duel volledig om. Barcelona blijft door de zege tweede in de Champions League, Benfica staat achttiende.

Benfica startte met voormalig Eredivisionisten Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes en Pavlidis in de basis. Aan de kant van Barcelona kreeg Wojciech Szczęsny een kans onder de lat. Frenkie de Jong moest het doen met een reserverol.

De thuisploeg kende een droomstart, want al binnen twee minuten zette Pavlidis de 1-0 op het bord. De Griekse spits schoot van dichtbij een lage voorzet van Álvaro Carreras hard tegen de touwen.

Na een klein kwartier ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip. Danny Makkelie werd door de VAR naar het scherm geroepen, zag daar dat Tomás Araújo op de voet van Alejandro Balde had gestaan en kende een strafschop toe. Robert Lewandowski benutte het buitenkansje: 1-1.

Zo kon Benfica weer opnieuw beginnen, en dat lukte. Halverwege de eerste helft werd Kerem Aktürkoglu diep gestuurd. Szczęsny besloot ver zijn doel uit te komen om de bal weg te trappen, maar miste de bal en raakte ploeggenoot Balde keihard. Terwijl beide Barcelona-spelers naar de grond gingen, kon Pavlidis er met de bal vandoor om voor een leeg doel de 2-1 binnen te schieten.

Enkele minuten later ging Szczęsny opnieuw in de fout. Hij beging een overtreding op Aktürkoglu, en Benfica kreeg een penalty. Pavlidis benutte die strafschop, maakte zo zijn hattrick compleet én zette de 3-1 op het scorebord. Dat was ook de ruststand.

Met De Jong als invaller nét in het veld werd het na ruim een uur spelen toch weer spannend. Anatoliy Trubin trapte de bal uit, maar schoot hem zo op het hoofd van Raphinha, die op zo’n twintig meter van het doel stond. Over de Oekraïense doelman heen viel de bal in het net: 3-2.

Heel lang duurde die spanning echter niet, want vier minuten later stond het 4-2. In een poging om te voorkomen dat Pavlidis zijn vierde van de avond maakte, tikte Ronald Araújo een lage voorzet van Andreas Schjelderup achter zijn eigen keeper.

Zo leek het duel beslist, in het voordeel van Benfica. Maar niets bleek minder waar. Eerst kwamen de bezoekers terug tot 4-3: na een overtreding op Lamine Yamal benutte Lewandowski de derde strafschop van de wedstrijd.

Vlak voor tijd kopte Eric García de voorzet na een kort genomen hoekschop binnen: 4-4. En daar bleef het niet bij, want diep in de blessuretijd maakte Raphinha uit een counter en na een goede actie de 4-5. Zo voltooide Barcelona een bizarre comeback.